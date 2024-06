ZUS rozpoczął już wypłaty świadczeń 800 plus w nowym okresie rozliczeniowym trwającym od czerwca 2024 do końca maja 2025. Kiedy 800 plus w lipcu 2024? Aż 9600 zł, tyle mogą dostać Ci, którzy pobierają 800 plus, w ciągu roku. Powstaje jednak jedno pytanie: 800 plus tylko dla pracujących?

Harmonogram wypłat 800 plus [lipiec 2024]

Świadczenie 800 plus wypłacane jest przez ZUS w konkretnie ustalonych terminach. Zawsze dni są te same niezależnie od miesiąca. Jeżeli zdarzy się tak, że dany dzień wypada w dzień wolny, to wówczas ZUS przekazuje środki odpowiednio wcześniej, aby 800 plus nie dotarło po terminie. Kiedy 800 plus w lipcu 2024?

2 lipca ( wtorek ),

), 4 lipca ( czwartek ),

), 7 lipca ( niedziela - wypłata wcześniej w piątek 5 lipca ),

wypłata wcześniej ), 9 lipca ( wtorek ),

), 12 lipca ( piątek ),

), 14 lipca ( niedziela - wypłata wcześniej w piątek 12 lipca ),

wypłata wcześniej ), 16 lipca ( wtorek ),

), 18 lipca ( czwartek ),

), 20 lipca ( sobota - wypłata wcześniej w piątek 19 lipca ),

wypłata wcześniej ), 22 lipca (poniedziałek).

Świadczenie 800 plus

Program „Rodzina 800+” to wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W ramach programu "Rodzina 800 plus" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko. Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podkreśla: 800 plus to jest świadczenie, które właśnie po rozpoczęciu rządów przez koalicję 15 października zostało zwaloryzowane. Po siedmiu latach braku podnoszenia świadczenia 500 plus stało się 800 plus. W mojej ocenie to świadczenie spełnia swoją funkcję, w sensie wsparcia tych najbardziej potrzebujących rodzin.

Wniosek o 800 plus Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Ważne 800+ od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025 Od 1 lutego 2024 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 trwający od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Jeżeli wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony od 1 lutego do 30 czerwca 2024 r., ZUS przyzna prawo do świadczenia od początku okresu świadczeniowego, tj. od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu, po 30 czerwca 2024 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego. 800 plus tylko dla pracujących? 800 plus jest świadczeniem dla rodzin posiadających dzieci czy dziecko. Nie ma znaczenia czy rodzice pracują. Świadczenie 800 plus nie jest zatem przyznawane tylko pracującym. Rodzice, którzy mają status osób bezrobotnych czy pobierają zasiłki albo mają zawieszoną działalność gospodarczą - czyli faktycznie nie pracują, nie powinni więc się obawiać, że nie otrzymają świadczenia. Tak więc, 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych przez rodziców dochodów czy też ich nie osiągania.

Co ważne, świadczenie 800 plus nie ma wpływu na prawo do uzyskania zasiłku rodzinnego, oba świadczenia można pobierać jednocześnie, może dojść do kumulacji. Można więc pobierać łącznie na dziecko "grubo" ponad 1000 zł. Dlaczego? Ponieważ do zasiłku rodzinnego przysługują jeszcze inne dodatki.