W zbliżającym się roku szkolnym 2024/2025 rodzice mogą zyskać na rzecz dzieci nawet kilka tysięcy zł. Oczywiście nie dotyczy to każdego przypadku i zwykle kwota ta będzie niższa, ale warto wiedzieć jakich 5 podstawowych świadczeń przysługuje wybranym rodzicom.

5 świadczeń na ucznia w roku szkolnym 2024/2025

Formy wsparcia są zróżnicowane w zależności od sytuacji życiowej i materialnej opiekunów i ich dzieci.

ŚWIADCZENIE NR 1: Świadczenie 300 plus

Świadczenie z rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 300 zł dotyczy dzieci rozpoczynających nowy rok szkolny. Przysługuje na każde zdrowe dziecko do 20. roku życia oraz do 24. roku życia na dziecko niepełnosprawne. Wniosek wypełnia się drogą elektroniczną. Świadczenie z programu „Dobry Start” nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola oraz dzieciom, które realizują roczne przygotowanie przedszkolne w tak zwanej „zerówce” w przedszkolu w szkole. 300+ nie otrzymają również studenci. Od 1 lipca 2024 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025. Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe. Wnioski drogą online można składać od 1 lipca do 30 listopada przez: portal PUE ZUS lub aplikację mobilną mZUS; portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/; bankowość elektroniczną.

Ważne Złóż wniosek w lipcu lub sierpniu a wypłatę 300 plus otrzymasz do 30 września 2024 Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

ŚWIADCZENIE NR 2: zasiłek losowy na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych

Istnieją specjalne form pomocy dla dzieci na rok szkolny 2024/2025. W latach 2022-2024 obowiązuje rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.

Ważne Program składa się z trzech modułów: zasiłku losowego

wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego (uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów, kształcący się w tych szkołach w formie dziennej mogą otrzymać wsparcie w wysokości do 1540 złotych na wyjazd terapeutyczno-edukacyjna)

zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych (to 500 złotych na jedno dziecko lub jednego ucznia uczestniczących w tych zajęciach oraz dodatkowo w wysokości iloczynu liczby dzieci lub uczniów uczestniczących w tych zajęciach podzielonej przez 5, zaokrąglonej w górę do pełnych jedności, i kwoty 1000 złotych). Pomocy w tej formie udziela się uczniom, którzy nie korzystają z wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych).

Aby móc otrzymać wsparcie na rzecz dziecka w zbliżającym się roku szkolnym, konieczny jest udział w programie jest przyznanie zasiłku celowego. Taki zasiłek celowy jest przyznawany na podstawie art. 40 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w wysokości do 6000 złotych w związku ze stratami poniesionymi w 2024 r. w wyniku wystąpienia żywiołu, spowodowanymi w gospodarstwach domowych, uniemożliwiającymi dzieciom i uczniom prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

Komu przysługuje zasiłek losowy?

W oparciu o wyżej wymienione przepisy zasiłek losowy przysługuje dzieciom realizującym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i uczniom uczęszczającym do szkół wszystkich typów, kształcącym się w tych szkołach w formie dziennej. Taki zasiłek przysługuje nawet w kwocie 1000 zł.

Istnieją dodatki do zasiłku rodzinnego. Komu przysługują? Nie każdemu, bowiem jedynie rodziny spełniające kryterium dochodowe mogą ubiegać się o trzy dodatkowe świadczenia na swoje dzieci. Dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego, to jednorazowy dodatek w wysokości 100 zł. Dodatek przysługuje na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny, w tym rok szkolny 2024/2025. Wniosek trzeba złożyć do 31 października oraz spełnić kryterium dochodowe.

Ważne W 2024 roku kwota dochodu przypadająca na jednego członka rodziny, która nie powinna zostać przekroczona to 674 zł. Zaś w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko z niepełnosprawnością bądź osoba ucząca się, której przysługuje zasiłek rodzinny, jest niepełnosprawna - wówczas kryterium to wzrasta do maksymalnie 764 zł na osobę.

ŚWIADCZENIE NR 4: Stypendium szkolne

Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą także liczyć na stypendium socjalne. Takie stypendium może przybrać postać całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Ważne W roku szkolnym 2024/2025 wysokość stypendium wypłacanego uczniowi wynosi od 99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie. Może być wypłacone od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym.

Oprócz powyższego: uczniom przysługuje też stypendium za wyniki w nauce i stypendiów za osiągnięcia naukowe, uczniowie mogą także otrzymywać tzw. stypendia ministerialne.

Kolejnym istotnym świadczeniem jest dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Wiele dzieci musi dojeżdżać na lekcje.

Ważne Dodatkowe wsparcie finansowe wynosi 113 zł miesięcznie, jeśli dziecko mieszka w internacie lub bursie, czy też 69 zł miesięcznie, jeśli dojeżdża ono do szkoły znajdującej się w innej miejscowości. Ten dodatek jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku szkolnym, od września do czerwca.

Trzeba pamiętać o świadczeniu 800 plus, które w żaden sposób nie koliduje z ww. świadczeniami na rok szkolny 2024/2025. Ponadto rodzice samotnie wychowujący dzieci mogą otrzymać 193 zł miesięcznie na dziecko lub 273 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Przy czym obowiązuje limit tego dodatku, a rodzic może otrzymać maksymalnie do 386 zł na wszystkie dzieci. Dodatek ten przysługuje także pełnoletnim uczącym się do 24. roku życia, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.