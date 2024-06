800 plus nie dla każdego dziecka [Jest podpis Prezydenta, kto nie dostanie świadczenia? ZUS wstrzyma wypłatę 800 plus]

Szokująca wiadomość: 800 plus nie dla każdego dziecka. Trzeba spełnić jeden warunek, aby otrzymywać 800 plus jak i świadczenie "Dobry Start". Jeśli warunek nie będzie spełniony ZUS odbierze świadczenie.

800 plus nie dla każdego dziecka od 1 lipca! Jest podpis Prezydenta, kto nie dostanie świadczenia? ZUS może wstrzymać wypłatę 800 plus.

W dniu 1 lipca 2024 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 854). Ustawa określa zasady przedłużenia do dnia 30 września 2025 r. okresu, w którym pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Ukrainy, którzy przybyli na to terytorium w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, jest uznawany za legalny. Co ważne ustawa określa też związany z legalnym pobytem dostęp do świadczeń zdrowotnych, świadczeń rodzinnych i socjalnych, świadczeń wypłacanych przez ZUS oraz możliwości pobytu w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Zmieniają się dla tych osób zasady wypłaty 800 plus i "Dobry Start".

Przepisy ustawy wprowadzają zmiany dla obywateli Ukrainy, którzy mają ustalony status legalnego pobytu w Polsce w zw. z wojną przeciwko Ukrainie. Aby Ukraińcy mogli otrzymywać rodzinne świadczenia finansowe, dzieci muszą spełnić warunek nauki w przedszkolu lub szkole należących do polskiego systemu oświaty. Zatem dziecko obywatela Ukrainy, na które ubiega się on o świadczenie wychowawcze lub świadczenie dobry start, musi realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny albo obowiązek nauki. Warunek ten nie będzie dotyczyć tych dzieci, które ze względu na wiek albo odroczenie nie realizują tych obowiązków.

Ważne Zmiany w 800 plus dla Ukraińców uzależnienie przyznania i wypłaty świadczenia wychowawczego oraz świadczenia Dobry Start od tego, czy dziecko realizuje odpowiednio obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny albo obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole należącej do polskiego systemu edukacji; rozwiązanie to będzie obowiązywać od okresu świadczeniowego rozpoczynającego się 1 czerwca 2025 r. oraz roku szkolnego 2025/2026

uchylenie podstawy do uzyskania przez obywatela Ukrainy jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe; jedocześnie w ustawie pozostawiono możliwość przywrócenia tego świadczenia, w drodze wydania stosownego rozporządzenia, w razie wzmożonego napływu obywateli Ukrainy.

Ważne Zmiany w 800 plus. Świadczenie 800 plus będzie przysługiwało dzieciom Ukraińców, które spełniają następujące warunki: realizują obowiązek szkolny,

realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, czyli uczęszczają do zerówki,

realizują obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole należącej do polskiego systemu edukacji.

ZUS wstrzyma wypłatę 800 plus

Ustawa stanowi, że wypłata świadczeń podlega wstrzymaniu, jeżeli w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, nie została potwierdzona: 1) realizacja obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego albo obowiązku nauki, 2) nauka w szkole, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należącej do polskiego systemu oświaty – przez dziecko, na które otrzymywane jest to świadczenie przez obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne NIE REALIZUJESZ OBOWIAZKU SZKOLNEGO NIE DOSTANIESZ 800 PLUS Tak więc ustawą dodano przepis proceduralny zobowiązujący Zakład Ubezpieczeń Społecznych do wstrzymania przyznanych wcześniej świadczeń w sytuacji, kiedy w systemie informacji oświatowej nie zostanie potwierdzony fakt pobierania nauki w szkole przez dziecko, na które te świadczenia były przyznane.

Czy będzie podwyżka 800 plus?

Na ten moment nie są zapowiadane podwyżki świadczenia rodzinnego. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa resortu, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreśla, że nie planuje się na razie podwyższać świadczenia. Wskazuje: Nie prowadzimy żadnych prac na temat systemowych zmian w tym świadczeniu.