Zasiłek rodzinny. Dodatek do 800 plus. Kto otrzyma?

Rodzina może uzyskać, m.in.: świadczenie wychowawcze 800+, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie pobytu w żłobku, program Dobry Start 300+. Nie można zapominać o procedowanych programach: „aktywni rodzice w pracy” (tzw. babciowe), „aktywnie w żłobku”, „aktywnie w domu”. Oprócz powyższych, niektórzy rodzice mają prawo do zasiłku rodzinnego. Kto otrzyma takie świadczenie jako dodatek do 800+?

Zasiłek rodzinny 2024

Zasiłek rodzinny to świadczenie pieniężne. Ma ono na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Częściowe, ponieważ zasiłek nie jest świadczeniem o duże wartości, ale obok świadczenia 800+ powinno wystarczyć na zaspokojenie podstawowych potrzeb dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

2) opiekunowi faktycznemu dziecka;

3) osobie uczącej się. Ważne Ważny jest wiek dziecka, ponieważ przyznanie i wypłata zasiłku rodzinnego uzależnione są od wieku dziecka. Zasiłek rodzinny przysługuje: na dziecko do 18 roku życia, na dziecko uczące się w szkole (maksymalnie do ukończenia 21 roku życia) oraz w przypadku kontynuacji nauki w szkole lub szkole wyższej i legitymowaniu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności do 24 roku życia. Zasiłek rodzinny – liczy się kryterium dochodowe! Nie każdy ma prawo do zasiłku rodzinnego Przy otrzymaniu zasiłku rodzinnego kluczowa jest kwota dochodu na członka rodziny. Kwota ta nie można przekroczyć pewnego progu. Ten próg na zasiłek rodzinny w 2024 r. wynosi 674,00 zł. Kwota ta zwiększa się o 90 zł jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne bądź osoba ucząca się, której przysługuje zasiłek rodzinny jest niepełnosprawna. W takiej sytuacji kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł. Co ważne są to kwoty netto. Taki dochód na osobę w rodzinie należy obliczać z roku kalendarzowego poprzedzającego dany rok, w którym chce się otrzymać prawo do zasiłku rodzinnego. Dla zasiłków przyznawanych w 2024 r. liczy się więc dochód za 2023 r. Ile wynosi zasiłek rodzinny w 2024 roku? Zasiłek rodzinny pobiera w Polsce sporo rodzin. Zasiłek rodzinny w 2024 roku wynosi: na dziecko do ukończenia 5 lat – 95 zł (miesięcznie)

na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat – 124 zł (miesięcznie)

na dziecko powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat – 135 zł (miesięcznie)

Rodzina 800 plus

Program „Rodzina 800+” to wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W ramach programu "Rodzina 800 plus" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wynosi 800 zł miesięcznie na dziecko. Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy. Ważne 800+ od 1 czerwca 2024 do 31 maja 2025 Od 1 lutego 2024 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2024/2025 trwający od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Jeżeli wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony od 1 lutego do 30 czerwca 2024 r., ZUS przyzna prawo do świadczenia od początku okresu świadczeniowego, tj. od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu, po 30 czerwca 2024 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.

Okazuje się, że 800 plus nie ma wpływu na prawo do uzyskania zasiłku rodzinnego, oba świadczenia można pobierać jednocześnie, może dojść do kumulacji. Można więc pobierać łącznie na dziecko "grubo" ponad 1000 zł. Dlaczego? Ponieważ do zasiłku rodzinnego przysługują jeszcze inne dodatki.

Jakie są dodatki do zasiłku rodzinnego?

Dodatków do zasiłku rodzinnego jest całkiem sporo, są to:

Dodatek z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł jest „pochodną” zasiłku rodzinnego. Uzyskanie tego dodatku wymaga uzyskania uprawnienia do zasiłku rodzinnego.