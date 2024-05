Zmiany w zasiłku chorobowym od 2025 roku, będzie nie mała rewolucja, bo ZUS będzie płacił za L4 pracowników od pierwszego dnia nieobecności. Pracodawcy się cieszą, podatnicy mniej: świadczenia będą przecież wypłacane z naszych podatków. Takie są zapowiedzi, ale aktualnie pomimo obietnic w rządzie cisza.

Kto płaci za L4?

Aktualnie za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną - trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia - trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego - pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;

2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;

3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

To jest wynagrodzenie chorobowe, a nie zasiłek chorobowy - trzeba rozróżnić te dwa świadczenia. Wynagrodzenie chorobowe opłaca pracodawca. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 osób, wtedy zasiłki wypłaca ZUS.

Przykład Od 1 stycznia każdego roku następuje obliczanie liczby dni zwolnienia od nowa Jeżeli pracownik chorował od 10 grudnia do 25 stycznia roku następnego, to pracodawca obowiązany jest wypłacić omawiane wynagrodzenie za 47 dni (22+25), z tym że w razie następnej niezdolności w rozpoczętym roku kalendarzowym pracodawca będzie obowiązany tylko do dopełnienia liczby wykorzystanych już 25 dni do 33, tj. do wypłaty za 8 dni.

Rewolucja w L4? Czy ZUS będzie wypłacał pracownikowi wynagrodzenie chorobowe już od pierwszego dnia zwolnienia?