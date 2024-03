Świadczenie rehabilitacyjne. ZUS może przyznać, jeżeli przedłuża się niezdolność do pracy ubezpieczonego i kończy zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy przysługuje do 182 dni lub do 270 dni gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą bądź przypada w trakcie ciąży, albo do 91 dni po ustaniu ubezpieczenia. Co zrobić, gdy choroba się przedłuża i kończy się limit dni na chorobowym? Można wystąpić do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne.

Autopromocja