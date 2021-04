Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - maj 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - maj 2021

Dnia 23 kwietnia 2021 r. w rządowym centrum legislacji pojawiły się projekty rozporządzeń przedłużające dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS i zasiłek opiekuńczy z KRUS do 9 maja 2021 r.:

Przedłużanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego i zasiłku opiekuńczego mocą rozporządzeń Rady Ministrów możliwe jest na podstawie art. 4a ust. 7 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.). Nowe rozporządzenia mają wejść w życie z dniem 26 kwietnia 2021 r. Aktualne obowiązują bowiem do 25 kwietnia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - do kiedy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko w czasie całkowitego zamknięcia placówek edukacyjno-wychowawczych, co miało miejsce kilka razy np. w kwietniu. Wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki były zamknięte. W szkołach zajęcia odbywały się online. Wówczas wszystkim rodzicom dzieci uczęszczających do tych placówek przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wyjątkiem są rodzice z grup uprzywilejowanych, którym dyrektorzy placówek są zobowiązani zapewnić opiekę nad dziećmi. Natomiast wraz z otwarciem żłobków i przedszkoli, a także szkół zasiłek nie przestał funkcjonować w polskim porządku prawnym. Nadal w przypadku zamknięcia konkretnej placówki z powodu COVID-19 rodzice mogą ubiegać się o zasiłek. Takie sytuacje są bardzo prawdopodobne ze względu na liczbę zachorowań i zgonów wywołanych koronawirusem w Polsce. Stąd kolejne przedłużenie okresu funkcjonowania zasiłku. Niewykluczone, że będą następne. Na chwilę obecną wiadomo, że projekty rozporządzeń przedłużają zasiłek do 9 maja 2021 r. (niedziela).

Kto i kiedy może uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłaca ZUS (odpowiednio KRUS wypłaca zasiłek opiekuńczy). Należy się rodzicom lub opiekunom dziecka w wieku do 8 lat, jeśli z powodu COVID-19 zamknięta została placówka, do której dziecko uczęszcza. Zasiłek ten obejmuje również sytuacje, gdy z powodu koronawirusa nie ma możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię lub opiekuna dziennego. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wiek dziecka z 8 lat ulega wydłużeniu - w niektórych przypadkach nawet do 24 lat. Więcej na ten temat: Jak krok po kroku złożyć wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy na PUE ZUS?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - druk

Pobierz oświadczenie niezbędne do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z ZUS:

Oświadczenie do uzyskania dodatkowego zasiłku opiekuńczego z ZUS - wzór

