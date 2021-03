Przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 28 marca 2021

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy ponownie ulega wydłużeniu. Ostatnie rozporządzenie przewidywało wypłatę zasiłku do 14 marca 2021 r. Dnia 11 marca pojawił się natomiast nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Projekt zakłada przedłużenie zasiłku o kolejne 2 tygodnie - od 15 marca do 28 marca 2021 r.

Przedłużenie funkcjonowania zasiłku za pomocą rozporządzenia możliwe jest dzięki upoważnieniu ustawowemu z art. 4 ust. 3 ustawy covidowej.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19

Czym jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Przyznaje się go rodzicom dzieci w wieku do lat 8, gdy zamknięto szkołę, przedszkole, żłobek i klub dziecięcy z powodu COVID-19. W przypadku ograniczonego otwarcia placówki, jeśli nie ma możliwości przyjęcia dziecka w tym czasie np. do przedszkola, również można ubiegać się o zasiłek. Świadczenie to przysługuje także w razie niemożliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię lub opiekuna dziennego (również z powodu COVID-19).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z ZUS i zasiłek opiekuńczy z KRUS ponownie przedłuża się o 2 tygodnie - do 28 marca 2021 r.

Zasiłek opiekuńczy z KRUS

Odpowiednikiem dodatkowego zasiłku opiekuńczego z ZUS jest zasiłek opiekuńczy w KRUS. Jest on przedłużany równocześnie z dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1842)

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (RD326)

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (RD327)