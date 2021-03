Dodatkowy zasiłek opiekuńczy - marzec 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 28 marca 2021 r. Przysługuje na opiekę nad dziećmi do lat 8 oraz dziećmi niepełnosprawnymi nawet do 24 lat. Kiedy zasiłek nie przysługuje?