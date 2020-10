Kontynuacja zasiłku dla bezrobotnych po ponownej utracie pracy

Kontynuacja zasiłku dla bezrobotnych

Otrzymałeś prawo do zasiłku i podjąłeś w tym czasie pracę? Podpowiadamy, co zrobić, aby nie stracić tego prawa w przypadku ponownej utraty zatrudnienia.

Osoba bezrobotna ma obowiązek poinformować urząd pracy w terminie 7 dni o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub rozpoczęciu działalności gospodarczej. Zostaje wówczas wyrejestrowana i traci prawo do zasiłku. Są jednak sytuacje, kiedy osoba bezrobotna z prawem do zasiłku może kontynuować jego pobieranie w przypadku ponownej rejestracji.





Kiedy można kontynuować pobieranie zasiłku?

Art. 73 ust. 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mówi, że bezrobotny, który utracił status bezrobotnego na okres krótszy niż 365 dni z powodu:

podjęcia zatrudnienia,

innej pracy zarobkowej,

pozarolniczej działalności lub

uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie

i zarejestrował się ponownie w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny w okresie 14 dni od dnia:

ustania zatrudnienia,

zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej,

prowadzenia pozarolniczej działalności,

pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia, zaprzestaniu wykonywania innej pracy zarobkowej, prowadzenia pozarolniczej działalności lub

osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie

posiada prawo do zasiłku na czas skrócony o okres pobierania zasiłku przed utratą statusu bezrobotnego oraz o okresy zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek.

Co z dodatkiem aktywizacyjnym?

Osoba bezrobotna z prawem do zasiłku, w przypadku podjęcia zatrudnienia z własnej inicjatywy ma prawo do dodatku aktywizacyjnego, czyli świadczenia wypłacanego w wysokości do 50% przyznanego zasiłku przez połowę okresu, w którym przysługiwałby jeszcze zasiłek.

Należy tylko pamiętać, że dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w okresie karencji.

W przypadku ponownej utraty pracy przed upływem 365 dni i spełnieniu określonych w ustawie przesłanek, prawo do zasiłku uzupełniającego będzie przysługiwało osobie bezrobotnej mimo pobierania wcześniej dodatku aktywizacyjnego. Dodatek aktywizacyjny może być przyznany bezrobotnemu, który podjął zatrudnienie w pierwszym dniu przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych przyznawanego po odbytej karencji.