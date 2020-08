Czy umowa zlecenie wyklucza dodatek solidarnościowy?

Dodatek solidarnościowy

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie bezrobotnej, która utraciła pracę z powodu koronawirusa po dniu 15 marca 2020 r. Wynosi 1400 zł miesięcznie i wypłaca się go maksymalnie przez 3 miesiące - od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Obecnie (6 sierpnia 2020 r.) pozostała już tylko jedna możliwa wypłata dodatku - dodatek sierpniowy. Zasadą jest, że dodatek można otrzymać najwcześniej za miesiąc złożenia wniosku.

Dodatek solidarnościowy a umowa zlecenie

Wiemy, ze podjęcie pracy na podstawie umowy o pracę wyklucza możliwość pobierania dodatku. Należy o tym fakcie poinformować ZUS. Sprawdź: Jak poinformować ZUS o podjęciu pracy podczas pobierania dodatku solidarnościowego?

A jak jest w przypadku umowy zlecenia? Otóż jest to również fakt wykluczający możliwość pobierania dodatku solidarnościowego, ponieważ umowa zlecenie stanowi tytuł do ubezpieczenia społecznego (takim tytułem będzie też pobieranie emerytury czy świadczenia przedemerytalnego). Jeśli w danym miesiącu osoba podejmie pracę na podstawie zlecenia, to będzie jeszcze miała prawo do dodatku za ten miesiąc. ZUS wstrzyma wypłatę od kolejnego miesiąca.

Umowa o dzieło nie wyklucza pobierania dodatku solidarnościowego.

A co w przypadku studenta do 26. roku życia, który pracuje na zleceniu? Jeśli taka osoba utraciła pracę na podstawie umowy o pracę po 15 marca 2020 r. to jak najbardziej może pobierać dodatek, mimo wykonywania pracy na podstawie zlecenia. Student w wieku do 26 lat będący na zleceniu nie podlega bowiem ani ubezpieczeniom społecznym, ani obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Co więcej, nawet zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny np. przez matkę lub ojca nie stanowi przeszkody do otrzymania dodatku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1068)