Dodatek solidarnościowy a prawo do świadczeń zdrowotnych

Nie masz pracy od 15 marca 2020 r. z powodu epidemii i masz przyznany dodatek solidarnościowy? Tobie i członkom Twojej rodziny przysługuje prawo do świadczeń zdrowotnych.

Informacja z ZUS o dodatku solidarnościowym

Gdy udajesz się do lekarza, placówki medycznej weź ze sobą informację z ZUS o przyznaniu Ci prawa do dodatku solidarnościowego . W taki sposób potwierdzisz, że obejmuje Cię ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne w czasie, gdy otrzymujesz dodatek solidarnościowy. Tej informacji nie ma w systemie NFZ. ZUS ma bowiem czas do końca roku na zgłoszenie Cię do ubezpieczenia.





Informację o dodatku wydrukuj ze swojego konta na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Prawo pracy i ZUS. Pakiet 5 ebooków

Prawo do leczenia dla Twojej rodziny

Leczenie opłacane przez NFZ przysługuje również członkom Twojej rodziny. Są nimi:

Twój małżonek

dzieci (Twoje, Twojego małżonka, przysposobione, nad którymi sprawujesz opiekę, dla których stanowisz rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka) i wnuki – do czasu, aż ukończą 18 lat lub 26 lat, gdy dalej się uczą, albo bez ograniczenia wieku, jeżeli mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Twoi wstępni (np. rodzice, dziadkowie), którzy pozostają z Tobą we wspólnym gospodarstwie domowym.

W ich przypadku potrzebne będą:

wydrukowana informacja z ZUS o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego

napisane oświadczenie, że ta właśnie osoba jest członkiem rodziny osoby wskazanej w ww. informacji.

Informację, jak otrzymać dodatek solidarnościowy, znajdziesz na stronie zus.pl

Podstawa prawna:

[1] Ustawa o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 z dnia 19.06.2020 r. (Dz.U. z 2020, poz. 1068).

[2] Art. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).