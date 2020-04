Postojowe i zwolnienie ze składek ZUS - zmiany w tarczy antykryzysowej od 18 kwietnia 2020 r.

Dalsze udogodnienia w ramach tarczy

Bez progu przychodu przy postojowym dla samozatrudnionych, wypłata dla osób, które podpisały umowy w lutym i marcu, możliwość ponownej wypłaty postojowego oraz zwolnienie z 50 proc. składek dla firm zgłaszających od 10 do 49 osób do ubezpieczeń społecznych – to najważniejsze zmiany wprowadzone w tzw. tarczy antykryzysowej.

W minioną sobotę 18 kwietnia br. weszły w życie przepisy rozszerzające tarczę antykryzysową, w tym zasady dotyczące zwolnienia ze składek i świadczenia postojowego dla osób, które podpisały umowy przed 1 kwietnia.

Świadczenie postojowe

Nowa wersja tarczy antykryzysowej umożliwia ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. - Warunkiem ponownej wypłaty postojowego będzie oświadczenie przedsiębiorcy lub osoby, która ma podpisaną umowę cywilnoprawną, że sytuacja materialna wykazana w pierwszym wniosku nie uległa poprawie - mówi Iwona Kowalska-Matis rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Gotowy wzór oświadczenia w sprawie kontynuacji postojowego będzie dostępny w maju, bo o świadczenie można się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia.

- W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie obowiązuje warunek granicznej kwoty przychodu – podkreśla.

Ze świadczenia postojowego mogą teraz skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych.

Zwolnienie ze składek dla większych firm

Do tej pory zwolnione z płacenia składek mogły być wyłącznie małe, składające się nie więcej niż z 10 osób firmy. Rzeczniczka zaznacza, że nowe rozwiązania pozwalają skorzystać ze zwolnienia firmom zgłaszającym do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W dużych firmach zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. Krąg podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek poszerzył się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób zgłaszanych do ubezpieczeń. Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.

Bez naliczania odsetek

Przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę przy opłacaniu składek. Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla osób, które mają trudności w terminowym opłaceniu składek z powodu sytuacji wywołanej przez pandemię. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Składajmy wnioski drogą elektroniczną

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca, aby składać wnioski o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej elektronicznie, co znacząco zmniejsza ryzyko popełnienia błędu i tym samym przyspiesza realizację sprawy. Zakład apeluje o dokładne wypełnianie wniosków, podpisywanie papierowych wniosków oraz sprawdzenie numeru konta, na który ma być wypłacone postojowe.

Więcej informacji, wzory dokumentów i instrukcje ich wypełniania znajdują się na stronie https://www.zus.pl/, w zakładce: Tarcza Antykryzysowa - wsparcie z ZUS. Są tam także najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.