Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek ZUS RDO) - dla kogo, warunki

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.

Jeśli masz trudności w opłaceniu składek w następstwie COVID-19, to możesz skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta dotyczy wszystkich płatników składek - nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Kogo dotyczy?

Każdego płatnika składek.

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

Aby skorzystać z ulgi musisz być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia od kiedy prowadzisz działalność. Nie ma też znaczenia wielkość Twojego przedsiębiorstwa. Ulga dotyczy wyłącznie odsetek za zwłokę w opłaceniu składek od stycznia 2020 r. Odstąpienie od pobierania odsetek jest możliwe w sytuacji, gdy składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki.

Co zyskasz?

Dzięki uldze nie będziesz musiał płacić odsetek za zwłokę od opłaconych składek. Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości odsetek, których dotyczy ulga. Pamiętaj jednak, że ulga dotyczy odsetek za zwłokę w opłacaniu składek za okres od stycznia 2020 r. Skorzystanie z ulgi nie wyklucza możliwości skorzystania z innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Jak złożyć wniosek?

Aby uzyskać odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r. musisz opłacić należność główną i złożyć wniosek o odstąpienie od odsetek (RDO):

Wniosek o ulgę możesz przekazać:

drogą elektroniczną przez PUE ZUS – wniosek będzie wkrótce dostępny

za pośrednictwem poczty,

osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Jak się z Tobą skontaktujemy?

Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub telefonicznie.

Dostaniesz od nas informację o rozstrzygnięciu na PUE ZUS lub prześlemy ją za pośrednictwem poczty.

Czy możesz się odwołać?

Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem ZUS, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złożysz pismo w tej sprawie do placówki ZUS. Masz na to 7 dni od dnia, w którym otrzymasz od nas odpowiedź na ten wniosek.

Gdzie otrzymasz pomoc?

W dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 - 15 pod numerami telefonu:

22 290 87 02,

22 290 87 03,

W dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii

22 560 16 00 - wybierz „0” (połączenie z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS), a następnie wybierz temat rozmowy 7 - wsparcie dla przedsiębiorców.