Ostatnie 2 dni na roczną informację o stanie konta dla uczestnika PPK!

Osoby uczestniczące w PPK powinny do końca lutego każdego roku otrzymać informację od instytucji finansowej prowadzącej ich rachunki PPK. Instytucja ta ma coroczny obowiązek przesyłania im informacji. Jakie dane znajdują się w rocznej informacji dla uczestnika PPK? Jak sprawdzić stan konta PPK?

Do kiedy roczna informacja o PPK?

Roczna informacja dla uczestników PPK powinna być przesłana przez instytucję finansową do końca lutego – w 2024 roku do 29 lutego. Co do zasady informacja ta przesyłana jest elektronicznie. Istnieje możliwość zawnioskowania o przesłanie jej w tradycyjnej formie papierowej za pośrednictwem listu.

Autopromocja

Jakie dane znajdują się w rocznej informacji PPK?

Roczna informacja zawiera dane dotyczące stanu konta uczestnika PPK. Osoby oszczędzające w PPK mają więc możliwość sprawdzenia, ile środków mają na swoim rachunku.

PPK - jak sprawdzić stan konta?

Oprócz tego, w każdym momencie uczestnik PPK może sprawdzić kwotę oszczędności na stronie www.mojeppk.pl. Logowanie może się odbyć na dwa podstawowe sposoby – do serwisu mojeppk albo poprzez login.gov.pl. Nie ma więc obowiązku zakładania kolejnego konta na mojeppk. Można wybrać profil zaufany, aplikację mObywatel, bankowość elektroniczną, e-Dowód albo USE eID.

Po zalogowaniu widoczne są dane zbiorcze o wszystkich rachunkach PPK danej osoby. Wyodrębnia się oszczędności z wpłat samego pracownika, pracodawców oraz państwa.

Tabela pokazuje łączny stan środków na rachunku bądź rachunkach PPK z podziałem na trzy strony finansujące. Przykład:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Podział wpłat PPK Kwoty na koncie PPK Wpłaty pracownika 4400,00 zł Wpłaty pracodawców 3500,00 zł Dopłaty państwa 1000,00 zł Suma oszczędności 8900,00 zł