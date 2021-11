Czy student może przystąpić do PPK?

PPK - czy student może przystąpić do programu? Kto może być uczestnikiem Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Student a PPK

Student, który nie ukończył 26 lat, wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia, nie spełnia definicji osoby zatrudnionej. Oznacza to, że nie można zawrzeć dla niego umowy o prowadzenie PPK.

Umowę o prowadzenie PPK - powodującą, że dana osoba staje się uczestnikiem PPK - podmiot zatrudniający może zawrzeć tylko w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, w rozumieniu ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342), dalej „ustawa o PPK”.

PPK - osoba zatrudniona

Za osoby zatrudnione uważa się osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym - z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK - w Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Chodzi tutaj o:

pracowników w rozumieniu kodeksu pracy, m.in. wyjątkiem młodocianych,

osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,

członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,

osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

osoby wskazane powyżej przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji.

Z tym zastrzeżeniem, że student w wieku do 26 lat z tytułu umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem niż własny pracodawca nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Tym samym nie jest on osobą zatrudnioną w rozumieniu ustawy o PPK i nie można zawrzeć dla niego umowy o prowadzenie PPK.

Ważne! Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem - który jest studentem w wieku do 26 lat - jest traktowana w zakresie ubezpieczeń społecznych jak umowa o pracę.

Status studenta

Dla celów ubezpieczeń społecznych uznaje się, że studentem jest osoba, która nie ukończyła 26. roku życia, kształcąca się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich. Status studenta uzyskuje się od dnia przyjęcia w poczet studentów i złożenia ślubowania. Natomiast utrata statusu studenta następuje w dniu ukończenia studiów albo skreślenia z listy studentów. Za datę ukończenia studiów uznaje się data złożenia egzaminu dyplomowego, a w przypadku studiów na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym i weterynaria – data złożenia ostatniego wymaganego programem studiów egzaminu, a w przypadku studiów na kierunkach farmacja i fizjoterapia – data zaliczenia ostatniej wymaganej programem studiów praktyki.

Ważne! Nie są studentami uczestnicy studiów doktoranckich i uczestnicy studiów podyplomowych.

Ukończenie przez studenta 26 lat

Jeśli w okresie zatrudnienia w danym podmiocie student wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia ukończy 26 lat to umowę o prowadzenie PPK będzie można zawrzeć dla niego w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po upływie 90 dni, liczonych począwszy od dnia jego 26 urodzin. Oczywiście pod warunkiem podlegania z tytułu tej umowy zlecenia obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Zmiana tytułu do ubezpieczeń

Podobnie będzie, jeśli studentowi - jeszcze przed ukończeniem 26 lat - zmieni się tytuł do ubezpieczeń społecznych na taki, z którego będzie podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przykładowo, jeżeli ze studentem zostanie zawarta - przez ten sam podmiot, z którym ma zawartą umowę zlecenia - umowa o pracę to umowę o prowadzenie PPK będzie można zawrzeć dla niego w terminie do 10 dnia miesiąca, następującego po upływie 90 dni, liczonych od dnia nawiązania stosunku pracy.

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342);

ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 423 z późn. zm.);

ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 202 1 r. poz. 1285 z późn. zm.).