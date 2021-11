Wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie PPK już wkrótce

Wezwania PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK już wkrótce trafią do pracodawców. W tym roku mogą być przekazane także na PUE ZUS. Co grozi za brak podpisania umowy?

Wezwania PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK trafią do pracodawców Podmioty zatrudniające, które były zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, ale tego nie zrobiły, otrzymają wezwanie PFR do zawarcia tej umowy. Pracodawcy mający PUE ZUS otrzymają wezwania za pośrednictwem tego profilu. Do ostatniego dnia miesiąca następującego po każdym kwartale danego roku kalendarzowego ZUS udostępnia PFR S.A. informację zawierającą: nazwę, NIP, adres siedziby i adres do korespondencji lub adres zamieszkania oraz adres wykonywania działalności gospodarczej płatników będących podmiotami zatrudniającymi, którzy deklarowali w tym kwartale składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby zatrudnione. Wezwania PFR – w tym roku na PUE ZUS PFR porównuje dane otrzymane z ZUS z danymi dotyczącymi podmiotów zatrudniających, zawartymi w ewidencji PPK. Jeżeli okaże się, że podmiot zatrudniający nie dopełnił obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie, PFR wzywa go, w formie pisemnej, do zawarcia - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania - umowy o zarządzanie PPK z funduszem zdefiniowanej daty zarządzanym przez wyznaczoną instytucję finansową (PFR TFI S.A.) albo do przekazania do PFR informacji o zawarciu umowy o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową. Wezwanie wysłane w tradycyjny sposób uznaje się za skuteczne w momencie zwrotnego potwierdzenia odbioru lub poprzez nadanie przesyłką poleconą po bezskutecznej dwukrotnej próbie dostarczenia pisma za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Zgodnie z ustawą z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1777), która weszła w życie 15 października 2021 r., wezwanie może zostać wysłane za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). W takim przypadku wezwanie uznaje się za skuteczne: w momencie odebrania go przez podmiot zatrudniający, na profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS;

po upływie 14 dni od dnia umieszczenia wezwania na tym profilu – w przypadku jego nieodebrania. Zobacz również: 1 lipca - obowiązek zbadania stanu partycypacji w PPE

Wezwanie PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK Brak obowiązku wdrożenia PPK to wyjątek Tylko trzy grupy podmiotów nie muszą tworzyć PPK. Są to: mikroprzedsiębiorcy, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, podmioty, które - w dniu objęcia ich przepisami ustawy o PPK - prowadziły Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) oraz naliczały i odprowadzały składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia dla minimum 25% osób zatrudnionych i nadal są uprawnione do korzystania z tego zwolnienia, osoby fizyczne, które zatrudniają, w zakresie niezwiązanym z ich działalnością gospodarczą, osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby. PPK - za niezawarcie umowy grozi grzywna Należy pamiętać, że niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w terminie zagrożone jest karą grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w podmiocie zatrudniającym w roku obrotowym poprzedzającym niedopełnienie obowiązku zawarcia tej umowy. Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o PPK taka informacja zostanie przekazana pracodawcom w treści wezwania. Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html. Zobacz również: Nieutworzenie PPK w terminie – konsekwencje