1 lipca - obowiązek zbadania stanu partycypacji w PPE

PPE zwalania z PPK tylko przy określonym stanie partycypacji pracowników. Co pół roku pracodawca ma obowiązek weryfikować ten stan - 1 stycznia i 1 lipca.

Stan partycypacji w PPE - 1 lipca

Co do zasady wprowadzenie PPK w firmie jest obowiązkiem pracodawcy. Ustawa o PPK wprowadza jednak pewne wyjątki. Jednym z nich jest funkcjonowanie w zakładzie pracy PPE (Pracownicze Programy Emerytalne), jeśli odprowadzane są składki w kwocie co najmniej 3,5% wynagrodzenia. Funkcjonowanie PPE zwalniające z wdrażania PPK musiało mieć miejsce w dniu objęcia ustawą o PPK danego podmiotu, a więc największych pracodawców zatrudniających pracowników w liczbie 250 + pracowników od 1 lipca 2019 r., pracodawców zatrudniających pracowników w liczbie 50+ od 1 stycznia 2020 r., firmy 20+ od 1 lipca 2020 r., a pozostałe podmioty od 1 stycznia 2021 r.

Pracodawca nie musi tworzyć PPK, jeśli zatrudnieni przez niego uczestniczą w PPE na poziomie minimum 25% załogi (art. 133 ust. 1 ustawy o PPK). Jeśli liczba ta spadnie poniżej 25%, pracodawca zobowiązany jest do wdrożenia PPK dla swoich pracowników. W tym celu co pół roku - 1 stycznia i 1 lipca weryfikuje liczbę uczestników PPE.

Należy jednak pamiętać o tym, że podmiot zatrudniający na nowo finansuje wpłaty podstawowe i wpłaty dodatkowe do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE, począwszy od dnia:

zawieszenia naliczania i odprowadzania składek podstawowych do PPE w okresie przekraczającym 90 dni; ograniczenia wysokości odprowadzanych składek podstawowych do PPE poniżej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych; likwidacji PPE; opóźnienia w odprowadzaniu składek podstawowych do PPE przekraczającego 90 dni, które wynikło z celowego działania podmiotu zatrudniającego.

Do tych przypadków dolicza się także 2 stycznia lub 2 lipca następujący po dacie weryfikacji, jeśli okaże się, że na dzień 1 stycznia lub 1 lipca w PPE uczestniczy mniej niż 25% osób zatrudnionych (art. 133 ust. 2 pkt 5 ustawy o PPK). Wówczas pracodawca jest zobowiązany do 10 dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy zawrzeć umowę o prowadzenie PPK, a następnie nie później niż na 10 dni roboczych przed upływem tego terminu umowę o zarządzanie PPK.

Przepisy ustawy o PPK

Art. 8 ust. 5a ustawy o PPK:

"Podmiot zatrudniający, który na podstawie art. 133 ust. 1 nie stosuje przepisów ustawy, na wezwanie PFR, o którym mowa w ust. 5, przekazuje do PFR oświadczenie o prowadzeniu PPE wraz ze wskazaniem wysokości naliczanej i odprowadzanej składki podstawowej do PPE w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych oraz procentowego udziału osób zatrudnionych, które uczestniczą w PPE."

Art. 13 ust. 2 ustawy o PPK:

"Podmiot zatrudniający, który zawarł umowę o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK, a następnie utworzył PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, może, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w podmiocie zatrudniającym, nie finansować, od miesiąca następującego po miesiącu, w którym PPE został zarejestrowany przez organ nadzoru, wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK za osoby zatrudnione, które przystąpiły do PPE, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych."

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1342)