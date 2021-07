Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

PPK - instytucja finansowa

Podmiot zatrudniający, który chce zmienić instytucję finansową prowadzącą PPK, powinien działać w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. W razie jej braku, powinien współdziałać z inną reprezentacją osób zatrudnionych.

Zgodnie z przepisami ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (art. 7 ust. 3) podmiot zatrudniający wybiera instytucję finansową, z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK, w porozumieniu z zakładową organizacją związkową działającą w tym podmiocie zatrudniającym albo z reprezentacją osób zatrudnionych, jeżeli nie działa u niego zakładowa organizacja związkowa. Wymóg ten ma zastosowanie również w sytuacji, gdy podmiot zatrudniający zmienia instytucję finansową zarządzającą PPK. Co więcej, porozumienie ze stroną społeczną jest konieczne również przy zmianie obowiązującej u pracodawcy umowy o zarządzanie PPK.

Zmiana instytucji finansowej - procedura

Podmiot zatrudniający, który uruchomił PPK, może wypowiedzieć umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową tylko, jeżeli zawarł umowę o zarządzanie PPK z inną instytucją finansową zarządzaną przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, PTE, pracownicze towarzystwo emerytalne albo zakład ubezpieczeń (art. 12 ust. 1 ustawy o PPK). Oznacza to, że pracodawca najpierw musi zawrzeć umowę o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową, a dopiero później wolno mu wypowiedzieć umowę dotychczasowej instytucji finansowej.

Kryteria ustawowe

Przypomnijmy, że wyboru instytucji prowadzącej PPK dokonuje się w szczególności na podstawie oceny proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Wyboru dokonuje się mając także na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. Powyższe kryteria wyboru należy stosować przy wyborze pierwszej i każdej kolejnej instytucji finansowej.

WAŻNE!

Do umów o zarządzanie PPK stosuje się przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia nie jest mniejsza niż progi unijne, wskazane w tej ustawie.

Nowe umowy i transfer oszczędności PPK

W przypadku zmiany instytucji finansowej, w przepisach ustawy o PPK ustalono szczegółową procedurę przeniesienia oszczędności do nowej instytucji finansowej, wybranej do zarządzania PPK. Transfer środków jest dobrowolny i zależy od woli pracownika uczestniczącego w PPK.

W pierwszej kolejności, podmiot zatrudniający zawiera nowe umowy o prowadzenie PPK dla wszystkich osób zatrudnionych, które były uczestnikami PPK w dniu poprzedzającym dzień zawarcia przez ten podmiot umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową.

Pracodawca ma 7 dni na zapisanie pracowników do PPK utworzonego w nowej instytucji, licząc od dnia zawarcia nowej umowy o zarządzanie PPK. W tym samym terminie pracodawca informuje osoby zatrudnione o obowiązku złożenia w ich imieniu wniosku o wypłatę transferową środków zgromadzonych na rachunku PPK, prowadzonym przez poprzednią instytucję finansową (której umowa o zarządzanie PPK została wypowiedziana), na rachunek PPK, prowadzony przez nową instytucję finansową.

Po otrzymania tej informacji, osoba zatrudniona ma 7 dni na poinformowanie pracodawcy (na piśmie) o braku zgody na złożenie wniosku o taki transfer. Jeśli pracownik nie zrobi tego w tym terminie, pracodawca składa, w imieniu osoby zatrudnionej, wniosek o wypłatę transferową środków, w związku z czym dotychczas zgromadzone środki uczestnika PPK są transferowane na rachunek PPK prowadzony przez nową instytucję. Nowa instytucja finansowa, która pośredniczy w dokonaniu wypłaty transferowej, powinna poinformować pracodawcę o jej przeprowadzeniu.

Wpłaty do PPK po rozwiązaniu dotychczasowej umowy

Wpłaty do PPK, po rozwiązaniu umowy o zarządzanie PPK, powinny być dokonywane do nowej instytucji finansowej, z którą podmiot zatrudniający zawarł nową umowę o zarządzenie PPK oraz nowe umowy o prowadzenie PPK. Do nowej instytucji finansowej powinny trafić również wszelkie wpłaty naliczone od „odroczonego wynagrodzenia” należnego uczestnikowi za okresy, w których podmiot zatrudniający był związany umową o zarządzanie PPK z poprzednią instytucją.

Tylko w sytuacji, gdy po ustaniu zatrudnienia osoby zatrudnionej w podmiocie zatrudniającym doszłoby do wypowiedzenia przez ten podmiot umowy o zarządzanie PPK dotychczasowej instytucji finansowej i do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z nową instytucją finansową, a byłemu pracownikowi przysługiwałoby takie „odroczone wynagrodzenie” w tym podmiocie zatrudniającym, podmiot ten nie będzie zobowiązany do obliczenia, pobrania i przekazania wpłat do PPK obliczonych od takiego „odroczonego wynagrodzenia”. Wpłaty do PPK mogą być dokonywane przez podmiot zatrudniający tylko do instytucji finansowej, z którą ten podmiot ma podpisaną umowę o zarządzanie PPK.

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:

ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342)