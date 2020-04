Poważne zachorowanie a wcześniejsza wypłata oszczędności z PPK

Wcześniejsza wypłata oszczędności z PPK możliwa w razie poważnego zachorowania

Zasadniczym celem oszczędzania w PPK jest wypłata środków po ukończeniu przez uczestnika PPK 60. roku życia. Wtedy oszczędności można wypłacić na najkorzystniejszych warunkach. Uczestnik PPK może jednak skorzystać z tych oszczędności także wcześniej w przypadku m.in. poważnego zachorowania.

Nie każda choroba uprawnia do wcześniejszej wypłaty z PPK

Szczególną sytuacją uprawniającą uczestnika PPK do wcześniejszej wypłaty jego oszczędności z rachunku PPK jest poważne zachorowanie. W myśl art. 2 ust. 1 pkt 23) ustawy o PPK za poważne zachorowanie uznaje się:

całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustaloną w formie orzeczenia przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na okres co najmniej 2 lat, umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustalony w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności na okres co najmniej 2 lat, niepełnosprawność osoby, która nie ukończyła 16 lat, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustaloną w formie orzeczenia przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, zdiagnozowanie u osoby dorosłej jednej z następujących jednostek chorobowych : amputacja kończyny, bakteryjne zapalenie mózgu lub opon mózgowo-rdzeniowych, wirusowe zapalenie mózgu, choroba Alzheimera, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroba neuronu ruchowego (stwardnienie zanikowe boczne), choroba Parkinsona, dystrofia mięśniowa, gruźlica, niewydolność nerek, stwardnienie rozsiane, choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV), kardiomiopatia, nowotwór złośliwy, toczeń trzewny układowy, udar mózgu, utrata mowy, słuchu lub wzroku, wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub zawał serca, zdiagnozowanie u dziecka jednej z następujących jednostek chorobowych : poliomyelitis (choroba Heinego-Medina), zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu, anemia aplastyczna, przewlekłe aktywne zapalenie wątroby, padaczka, gorączka reumatyczna, nabyta przewlekła choroba serca, porażenie (paraliż), utrata wzroku, głuchota (utrata słuchu), potransfuzyjne zakażenie wirusem HIV, schyłkowa niewydolność nerek, tężec, cukrzyca, łagodny guz mózgu, przeszczepienie narządów, zabieg rekonstrukcyjny zastawek, zabieg rekonstrukcyjny aorty lub nowotwór złośliwy.

Wyłącznie zaistnienie jednego z wyżej wskazanych zdarzeń uprawnia uczestnika PPK do wcześniejszej wypłaty do 25% środków, które ten zgromadził na swoim rachunku PPK. To oznacza, że żadna inna niż wyżej wskazana niedyspozycja zdrowotna, czy choroba nie stanowi podstawy do wcześniejszej wypłaty oszczędności.

Poważne zachorowanie uczestnika PPK i jego bliskich uprawnia do wypłaty z PPK

Zgodnie z art. 101 ustawy o PPK uczestnik może wypłacić środki zgromadzone na rachunku PPK w przypadku poważnego zachorowania tego uczestnika, jego małżonka lub dziecka. Dopuszczalne jest również wielokrotne skorzystanie przez uczestnika PPK z wypłaty środków zgromadzonych w PPK, ale pod warunkiem, że poważne zachorowanie dotyczy różnych zdarzeń mieszczących się w katalogu „poważnego zachorowania”.