Kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Pytanie o emerytury stażowe
REKLAMA
REKLAMA
Czy kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach pracy, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Poseł Michał Kowalski skierował zapytanie do MRPiPS o emerytury stażowe.
- Emerytury stażowe w 2026 r. - stan prac
- Emerytura dla kobiet po 35 latach pracy i mężczyzn po 40 latach pracy bez wymogu wieku?
- Odpowiedź MRPiPS
Emerytury stażowe w 2026 r. - stan prac
W marcu 2026 r. poseł Michał Kowalski zgłosił Zapytanie nr 3312 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych. Przedmiotem zapytania były prace nad wprowadzeniem tzw. emerytur stażowych, które od dłuższego czasu są przedmiotem oczekiwań społecznych. Jak napisał poseł, z licznych sygnałów od obywateli wynika, że osoby z wieloletnim stażem pracy (często przekraczającym 35-40 lat) nadal nie mają możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, mimo długoletniego odprowadzania składek. Dodaje, że temat emerytur stażowych był wielokrotnie podnoszony w debacie publicznej, pojawiały się także zapowiedzi legislacyjne. Niestety do chwili obecnej brak jest ostatecznych rozwiązań systemowych.
REKLAMA
REKLAMA
Emerytura dla kobiet po 35 latach pracy i mężczyzn po 40 latach pracy bez wymogu wieku?
Poseł Michał Kowalski w wystosowanym piśmie zadał następujące pytania:
- Na jakim etapie znajdują się obecnie prace nad wprowadzeniem emerytur stażowych?
- Czy rząd planuje wprowadzenie takiego rozwiązania w najbliższym czasie?
- Jakie są główne przyczyny opóźnień w procedowaniu przepisów w tym zakresie?
- Czy rozważane są konkretne warianty (np. 35 lat stażu dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn) i jakie są ich założenia?
- Jaki byłby przewidywany koszt wprowadzenia emerytur stażowych dla budżetu państwa?
- Czy planowane są rozwiązania przejściowe dla osób, które już spełniają potencjalne kryteria stażowe?
Odpowiedź MRPiPS
Odpowiedź otrzymana od ministerstwa pokrywa się z informacją przekazaną naszej redakcji (Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Najnowsze informacje w 2026 r. MRPiPS odnosi się przychylnie do idei emerytur stażowych). MRPiPS przesłało następujące wyjaśnienia:
"Informuję, że w Sejmie RP procedowane są obecnie dwa projekty ustaw normujących materię emerytur stażowych: obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 27), i poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej (druk nr 187). Oba projekty w czasie pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu skierowano 8 lutego 2024 r. do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
REKLAMA
Kierownictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyznaczono do przygotowania projektu stanowiska Rady Ministrów w sprawie wskazanych projektów ustaw. W opracowanym dokumencie Ministerstwo proponuje odnieść się przychylnie do zaproponowanych w obywatelskim i poselskim projekcie rozwiązań prawnych, z zastrzeżeniem konieczności dokonania w nim pewnych zmian. Dokument poddano uzgodnieniom międzyresortowym. Obecnie trwają prace analityczne dotyczące uwag i postulatów zgłoszonych wobec ocen, opinii i sugestii zawartych w projekcie stanowiska Rady Ministrów
z up. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
dr hab. Sebastian Gajewski, prof. uczelni
Podsekretarz Stanu"
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA