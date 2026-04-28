Kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Pytanie o emerytury stażowe

Czy kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach pracy, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Poseł Michał Kowalski skierował zapytanie do MRPiPS o emerytury stażowe.

Emerytury stażowe w 2026 r. - stan prac

W marcu 2026 r. poseł Michał Kowalski zgłosił Zapytanie nr 3312 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych. Przedmiotem zapytania były prace nad wprowadzeniem tzw. emerytur stażowych, które od dłuższego czasu są przedmiotem oczekiwań społecznych. Jak napisał poseł, z licznych sygnałów od obywateli wynika, że osoby z wieloletnim stażem pracy (często przekraczającym 35-40 lat) nadal nie mają możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, mimo długoletniego odprowadzania składek. Dodaje, że temat emerytur stażowych był wielokrotnie podnoszony w debacie publicznej, pojawiały się także zapowiedzi legislacyjne. Niestety do chwili obecnej brak jest ostatecznych rozwiązań systemowych.

Emerytura dla kobiet po 35 latach pracy i mężczyzn po 40 latach pracy bez wymogu wieku?

Poseł Michał Kowalski w wystosowanym piśmie zadał następujące pytania:

Na jakim etapie znajdują się obecnie prace nad wprowadzeniem emerytur stażowych? Czy rząd planuje wprowadzenie takiego rozwiązania w najbliższym czasie? Jakie są główne przyczyny opóźnień w procedowaniu przepisów w tym zakresie? Czy rozważane są konkretne warianty (np. 35 lat stażu dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn) i jakie są ich założenia? Jaki byłby przewidywany koszt wprowadzenia emerytur stażowych dla budżetu państwa? Czy planowane są rozwiązania przejściowe dla osób, które już spełniają potencjalne kryteria stażowe?

Odpowiedź MRPiPS

Odpowiedź otrzymana od ministerstwa pokrywa się z informacją przekazaną naszej redakcji (Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Najnowsze informacje w 2026 r. MRPiPS odnosi się przychylnie do idei emerytur stażowych). MRPiPS przesłało następujące wyjaśnienia:

"Informuję, że w Sejmie RP procedowane są obecnie dwa projekty ustaw normujących materię emerytur stażowych: obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 27), i poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej (druk nr 187). Oba projekty w czasie pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu skierowano 8 lutego 2024 r. do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Kierownictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyznaczono do przygotowania projektu stanowiska Rady Ministrów w sprawie wskazanych projektów ustaw. W opracowanym dokumencie Ministerstwo proponuje odnieść się przychylnie do zaproponowanych w obywatelskim i poselskim projekcie rozwiązań prawnych, z zastrzeżeniem konieczności dokonania w nim pewnych zmian. Dokument poddano uzgodnieniom międzyresortowym. Obecnie trwają prace analityczne dotyczące uwag i postulatów zgłoszonych wobec ocen, opinii i sugestii zawartych w projekcie stanowiska Rady Ministrów

z up. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

dr hab. Sebastian Gajewski, prof. uczelni

Podsekretarz Stanu"