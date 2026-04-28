Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Pytanie o emerytury stażowe

Kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Pytanie o emerytury stażowe

28 kwietnia 2026, 12:34
Emilia Panufnik
emerytura stażowa po 35 40 latach pracy bez wieku emerytalnego
Shutterstock

Czy kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach pracy, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Poseł Michał Kowalski skierował zapytanie do MRPiPS o emerytury stażowe.

Emerytury stażowe w 2026 r. - stan prac

W marcu 2026 r. poseł Michał Kowalski zgłosił Zapytanie nr 3312 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych. Przedmiotem zapytania były prace nad wprowadzeniem tzw. emerytur stażowych, które od dłuższego czasu są przedmiotem oczekiwań społecznych. Jak napisał poseł, z licznych sygnałów od obywateli wynika, że osoby z wieloletnim stażem pracy (często przekraczającym 35-40 lat) nadal nie mają możliwości przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, mimo długoletniego odprowadzania składek. Dodaje, że temat emerytur stażowych był wielokrotnie podnoszony w debacie publicznej, pojawiały się także zapowiedzi legislacyjne. Niestety do chwili obecnej brak jest ostatecznych rozwiązań systemowych.

Emerytura dla kobiet po 35 latach pracy i mężczyzn po 40 latach pracy bez wymogu wieku?

Poseł Michał Kowalski w wystosowanym piśmie zadał następujące pytania:

  1. Na jakim etapie znajdują się obecnie prace nad wprowadzeniem emerytur stażowych?
  2. Czy rząd planuje wprowadzenie takiego rozwiązania w najbliższym czasie?
  3. Jakie są główne przyczyny opóźnień w procedowaniu przepisów w tym zakresie?
  4. Czy rozważane są konkretne warianty (np. 35 lat stażu dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn) i jakie są ich założenia?
  5. Jaki byłby przewidywany koszt wprowadzenia emerytur stażowych dla budżetu państwa?
  6. Czy planowane są rozwiązania przejściowe dla osób, które już spełniają potencjalne kryteria stażowe?

Odpowiedź MRPiPS

Odpowiedź otrzymana od ministerstwa pokrywa się z informacją przekazaną naszej redakcji (Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Najnowsze informacje w 2026 r. MRPiPS odnosi się przychylnie do idei emerytur stażowych). MRPiPS przesłało następujące wyjaśnienia:

"Informuję, że w Sejmie RP procedowane są obecnie dwa projekty ustaw normujących materię emerytur stażowych: obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 27), i poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej (druk nr 187). Oba projekty w czasie pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu skierowano 8 lutego 2024 r. do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Kierownictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyznaczono do przygotowania projektu stanowiska Rady Ministrów w sprawie wskazanych projektów ustaw. W opracowanym dokumencie Ministerstwo proponuje odnieść się przychylnie do zaproponowanych w obywatelskim i poselskim projekcie rozwiązań prawnych, z zastrzeżeniem konieczności dokonania w nim pewnych zmian. Dokument poddano uzgodnieniom międzyresortowym. Obecnie trwają prace analityczne dotyczące uwag i postulatów zgłoszonych wobec ocen, opinii i sugestii zawartych w projekcie stanowiska Rady Ministrów

z up. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

dr hab. Sebastian Gajewski, prof. uczelni

Podsekretarz Stanu"

Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Najnowsze informacje w 2026 r. MRPiPS odnosi się przychylnie do idei emerytur stażowych
Projekty ustaw dotyczące emerytur stażowych wyciągnięte przez rząd z „zamrażarki sejmowej" – emerytura zależna będzie nie tylko od wieku, ale również od stażu pracy?
Emerytury stażowe - kiedy wejdą w życie i kto będzie mógł z nich skorzystać? Sprawdzamy stan prac i warunki ZUS
Kadry
Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn należy wyrównać? Zagłosuj [SONDA]
28 kwi 2026

Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn należy wyrównać? Chodzi o podniesienie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat i tym samym zrównanie go z wiekiem przechodzenia na emeryturę przez mężczyzn. Zagłosuj w naszej sondzie.
Kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Pytanie o emerytury stażowe
28 kwi 2026

Czy kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach pracy, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Poseł Michał Kowalski skierował zapytanie do MRPiPS o emerytury stażowe.
Odpis na ZFŚS 2026 - do kiedy? Jaka kwota?
28 kwi 2026

Odpis na ZFŚS 2026 - pierwsza rata do końca maja 2026 roku (31 maja – niedziela). Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS w 2026 roku? Kiedy wpłaca się drugą ratę?
Co każdy Polak powinien wiedzieć o święcie 1 maja?
28 kwi 2026

1 maja wraca co roku (wiadomo), a razem z nim te same wątpliwości: czym właściwie jest to święto, czy jest dniem wolnym, skąd się wzięło i czy katolik ma wtedy obowiązek iść na mszę? To dobra okazja, by nie tylko uporządkować podstawowe informacje o Święcie Pracy, ale też zajrzeć do tego, jak praca i prawa pracownicze są rozumiane w Konstytucji RP oraz jakie filary wyznacza polskie prawo pracy, w zakresie pracy, która przecież stanowi większą część naszego życia.

Spadek zezwoleń na pracę dla cudzoziemców: najniższy poziom od 7 lat. Co stoi za tym trendem?
28 kwi 2026

Liczba zezwoleń na pracę wydanych cudzoziemcom spadła w 2025 r. o 22 proc., do 251,5 tys. To najniższa liczba od siedmiu lat - poinformowała „Rz”.
ZUS ostrzega przed oszustami. Fałszywe SMS-y o błędach w rozliczeniu składki zdrowotnej
28 kwi 2026

20 maja mija termin rocznego rozliczenia składki zdrowotnej za rok 2025. Przedsiębiorcy wykazują to rozliczenie w dokumentach za kwiecień 2026 r. W związku ze zbliżającym się terminem realizacji tego obowiązku pojawiają się próby oszustw polegające na wysyłaniu fałszywych wiadomości o rzekomych błędach w rozliczeniu.
ZUS: coraz dłużej i częściej przebywamy na L4. W 2025 r. było to 290,5 mln dni absencji. Na co najczęściej chorujemy?
28 kwi 2026

W 2025 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zarejestrował 27,5 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Przełożyło się to na 290,5 mln dni absencji – o 0,5 mln dni więcej niż rok wcześniej i o 8 mln dni więcej niż w 2021 r.
Maj 2026. Kalendarz do druku [pdf]
28 kwi 2026

Pobierz i wydrukuj kalendarz maja 2026 z miejscem na notatki. Maj 2026 roku zawiera dwa święta ustawowo wolne od pracy. W tym miesiącu jest również Dzień Matki. Najważniejsze daty już są zaznaczone. Wydrukuj i dopisz swoje notatki.

Diety krajowe i zagraniczne po zmianach w 2026 r. [Projekt rozporządzenia]
27 kwi 2026

Diety krajowe i zagraniczne w końcu czekają zmiany. W 2026 r. trwają prace nad projektem rozporządzenia podnoszącym stawki diety krajowej i wprowadzającym liczne zmiany kwot w dietach zagranicznych. Sprawdź, jaka będzie wysokość diet w podróżach służbowych po zmianach. Projekt jest na etapie opiniowania.
Składki Polaków i wydatki FUS. ZUS przedstawia dane
27 kwi 2026

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w 2025 r. pokrył 82,6 proc. wydatków z własnych środków. Przychody wyniosły 458,2 mld zł, a wydatki 456,2 mld zł. Wyniki finansowe Funduszu pozwoliły na zmniejszenie planowanej na 2025 r. dotacji z budżetu państwa – poinformował ZUS.
