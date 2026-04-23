Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Najnowsze informacje w 2026 r. MRPiPS odnosi się przychylnie do idei emerytur stażowych

Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Najnowsze informacje w 2026 r. MRPiPS odnosi się przychylnie do idei emerytur stażowych

23 kwietnia 2026, 14:59
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
emerytura stażowa emerytury stażowe 2026
Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Najnowsze informacje w 2026 r. MRPiPS odnosi się przychylnie do idei emerytur stażowych
Dwa projekty dotyczące emerytur stażowych leżą w Sejmie od dwóch lat. NSZZ Solidarność nie odpuści tego tematu. Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie? Zadaliśmy pytanie MRPiPS o stan prac nad projektami. Oto najnowsze informacje w 2026 r.

Emerytury stażowe 2026

Na emerytury stażowe w 2026 r. czeka wiele osób w wieku przedemerytalnym, szczególnie tych, które przepracowały długoletni okres. Wprowadzenie możliwości przejścia na emeryturę po 35 latach pracy dla kobiet oraz 40 latach dla mężczyzn bez względu na wiek stanowiłoby wyraz społecznej sprawiedliwości dla tych, którzy przez dekady uczestniczyli w systemie ubezpieczeń społecznych. Czy jednak jest szansa na uchwalenie projektów ustaw dotyczących emerytur stażowych w tym roku? Na jakim etapie są prace?

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Kiedy emerytury stażowe wejdą w życie?

Zgodnie z interpelacja nr 11701 do ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie emerytur stażowych do biura poselskiego Gabrieli Lenartowicz liczni wyborcy zwracają się o interwencję w sprawie emerytur stażowych. Pytają o zmiany legislacyjne w tym zakresie oraz kiedy przepisy mogą wejść w życie. W Interpelacji posłanka Gabriela Lenartowicz wystosowała więc poniższe pytania:

  1. Czy ministerstwo prowadzi prace, a jeśli tak, na jakim jest obecnie etapie stan prac legislacyjnych dot. emerytur stażowych?
  2. Czy wiadomo kiedy przepisy dotyczące emerytur stażowych mogłyby wejść w życie?

Na przedstawione pytania z upoważnienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedział Podsekretarz Stanu dr hab. Sebastian Gajewski, prof. uczelni. Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 27) wpłynął do Sejmu dnia 30 września 2021 r. Został skierowany do pierwszego czytania dnia 20 listopada 2023 r. na posiedzeniu Sejmu, po czym 8 lutego 2024 r. przekazano go do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Projekt ten ma na celu wprowadzenie emerytury przysługującej wyłącznie z tytułu osiągniętego okresu ubezpieczenia dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. (osoby objęte nowym systemem emerytalnym). Ważne, aby osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy w przypadku kobiet - 35 lat i dla mężczyzn - 40 lat.

Z drugiej strony dnia 30 stycznia 2024 r. do Sejmu RP wpłynął także projekt przygotowany przez posłów Lewicy. To projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej o numerze druku 187.

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Tutaj również proponuje się możliwość przejścia na emeryturę stażową osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które posiadają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, ale pod warunkiem, że przysługująca tym ubezpieczonym emerytura obliczona w systemie zdefiniowanej składki (nowy system emerytalny) będzie równa lub wyższa emeryturze minimalnej. Projekt ten przekazano dnia 6 lutego 2024 r. do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, a już 8 lutego 2024 r. dokument skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny celem kontynuowania nad nim prac.

Dr hab. Sebastian Gajewski zaznacza, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia 31 lipca 2024 r., kierowanym do Przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP, Pani Katarzyny Ueberhan, pozytywnie odniósł się do kontynuowania prac nad jednym i drugim projektem. Minister wskazała jednocześnie, że wymagają one dokonania pewnych zmian, ale sama idea emerytur stażowych może być realizowana w różnych formach i postaciach. Co więcej, zaoferowała wszelkie dane i analizy potrzebne do dalszych prac parlamentarnych nad tymi projektami.

Dodatkowo Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zostało zobligowane do opracowania projektu stanowiska Rady Ministrów dotyczącego regulacji zawartych w obu projektach ustaw. W związku z tym przygotowano projekt dokumentu rządowego, który przekazano Stałemu Komitetowi Rady Ministrów, a następnie zobowiązano resort do przeprowadzenia uzgodnień międzyresortowych w sprawie omawianego projektu stanowiska.

Dlaczego ważne są emerytury stażowe?

Emerytury przyznawane są po ukończeniu wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), a wcześniej można przejść na emerytury pomostowe - dotyczą pracy w szczególnych warunkach. Niektóre grupy zawodowe takie jak górnicy, strażacy i inne służby mundurowe korzystają z wcześniejszej emerytury. Dlaczego emerytury stażowe to dobry pomysł? Jak czytamy na stronie NSZZ Solidarność - Mamy w naszym kraju sporą grupę osób, którzy rozpoczynali swoją karierę zawodową w bardzo młodym wieku jeszcze przed reformą emerytalną z 1999 r. a nawet przed transformacją ustrojową z 1989 r.. Bardzo często przez całe życie wykonywali tę samą ciężką pracę. Nie zostali objęci prawem do emerytury pomostowej. Nie podlegają zaopatrzeniu emerytalnego funkcjonariuszy służb mundurowych. Nie kwalifikują się do otrzymania renty z tytułu niezdolności do pracy. Ale mają już osiągnięty godny podziwu staż ubezpieczeniowy i są spracowani do tego stopnia, że organizm odmawia im posłuszeństwa. Skoro mają za sobą 35 lat (kobiety) lub 40 lat (mężczyźni) składkowych i nieskładkowych i nie mogą dalej pracować i chcą przejść na emeryturę jeszcze przed osiągnięciem 60 roku życia (kobiety) i 65 rokiem życia (mężczyźni) to dlaczego odmawiać im tego prawa? – wskazywał prof. Marcin Zieleniecki.

Emerytura stażowa - najnowsze informacje

Z ostatnich informacji na temat emerytur stażowych można przedstawić spotkanie Marszałka Sejmu z przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą w dniu 23 marca 2026 r. Rozmowa dotyczyła projektów ustaw o emeryturach stażowych. Przypomniano, że w Sejmie są 2 projekty ustaw o emeryturach stażowych (Lewicy i NSZZ „Solidarność"), nad którymi od ponad 2 lat nikt nie pracuje. Utknęły w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Piotr Duda zaapelował o natychmiastowe wznowienie prac nad projektami. Włodzimierz Czarzasty podziękował za spotkanie i poważną rozmowę. Zainteresowani wprowadzeniem rozwiązania emerytur stażowych pokładają dużą nadzieję w aktywności Solidarności w tym temacie.

Emerytury stażowe - odpowiedź MRPiPS

Zapytaliśmy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o etap prac na projektami i otrzymaliśmy poniższą odpowiedź:

1. Stan prac

W Sejmie procedowane są obecnie dwa projekty ustaw regulujące emerytury stażowe :

  • obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 27),
  • poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej (druk nr 187).

Oba projekty po pierwszym czytaniu na posiedzeniu Sejmu skierowane zostały do dalszych prac w sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

2. Projekt stanowiska Rady Ministrów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało natomiast projekt stanowiska Rady Ministrów dotyczącego obu wymienionych projektów ustaw, w którym proponuje odnieść się przychylnie do idei emerytur stażowych. Po zakończeniu procesu uzgodnień międzyresortowych projektu stanowiska RM, w resorcie trwają aktualnie prace analityczne nad uwagami i zastrzeżeniami zgłoszonymi wobec przedłożonego dokumentu.

Emerytury stażowe - kiedy wejdą w życie i kto będzie mógł z nich skorzystać? Sprawdzamy stan prac i warunki ZUS
Emerytury stażowe - kiedy wejdą w życie i kto będzie mógł z nich skorzystać? Sprawdzamy stan prac i warunki ZUS
Projekty ustaw dotyczące emerytur stażowych wyciągnięte przez rząd z „zamrażarki sejmowej" – emerytura zależna będzie nie tylko od wieku, ale również od stażu pracy?
Projekty ustaw dotyczące emerytur stażowych wyciągnięte przez rząd z „zamrażarki sejmowej” – emerytura zależna będzie nie tylko od wieku, ale również od stażu pracy?
ZUS szykuje prawdziwą rewolucję. Emerytura stażowa nawet 7 lat wcześniej? Czy to koniec z pracą do 65. roku życia?
ZUS szykuje prawdziwą rewolucję. Emerytura stażowa nawet 7 lat wcześniej? Czy to koniec z pracą do 65. roku życia?
Źródło: INFOR
Kadry
Jawność wynagrodzeń w czerwcu 2026 r.? To nierealne. Pracodawcy kazali czekać z podwyżkami i co teraz?
23 kwi 2026

Z dniem 7 czerwca 2026 r. państwa członkowskie UE muszą wdrożyć dyrektywę o jawności wynagrodzeń. Już teraz wiemy, że wprowadzenie nowych przepisów w tym terminie w Polsce jest nierealne. Taką informację otrzymaliśmy od Głównego Inspektora Pracy - Marcina Staneckiego. Pracodawcy kazali czekać z podwyżkami do wejścia w życie nowych przepisów i co teraz?
Pracownicy skorzystają na nowych przepisach o stażu pracy. Wchodzą w życie w maju 2026 r.
23 kwi 2026

Wielu pracowników może skorzystać na nowych przepisach o stażu pracy, ale nie każdy o tym wie. Nowe regulacje u pracodawców sektora prywatnego wchodzą w życie w maju 2026 r. W sektorze publicznym funkcjonują już od początku roku. Co trzeba zrobić, aby coś zyskać?
Utrata prawa do L4 po zmianach przepisów. Ekspert wyjaśnia
23 kwi 2026

Nowe przepisy o utracie prawa do L4 to w dużej mierze powtórzenie interpretacji przepisów wynikających z dotychczasowego orzecznictwa – ocenił dr Tomasz Lasocki. Podkreślił, że przepisy te nie są rewolucyjne, ale będą teraz po prostu bardziej zrozumiałe.
Rozliczenie PIT na ostatnią chwilę: co drugi Polak jeszcze tego nie zrobił. Termin mija już za tydzień
23 kwi 2026

Polacy zostawiają rozliczenie PIT na ostatnią chwilę: co drugi Polak jeszcze tego nie zrobił. Tymczasem termin na rozliczenie mija już za tydzień - 30 kwietnia 2026 r. Co w sytuacji braku rozliczenia się w tym czasie?

Benefity pracownicze a art. 16 Kodeksu Pracy. Czy pracownik może mieć roszczenie o korzyści pozapłacowe?
23 kwi 2026

Wiele pracowników myśli, że tzw. benefity - korzyści pozapłacowe, należą się bezwzględnie. Okazuje się jednak, że przepis art. 16 Kodeksu Pracy zawiera jedno sformułowanie, które całkowicie zmienia perspektywę. Czy zatem pracownik może mieć roszczenie o korzyści pozapłacowe? Z analizy przepisów wynika ciekawy wniosek, podobnie jak z raportu dot. benefitów o charakterze żywnościowym, na który decyduje się coraz więcej pracodawców.
Boże Ciało 2026 - czy to dzień wolny od pracy?
22 kwi 2026

Kiedy wypada Boże Ciało w 2026 r.? Data Bożego Ciała przypada na początek miesiąca czerwca. Czy to dzień wolny od pracy? Czy trzeba brać urlop wypoczynkowy? Już teraz zaplanuj długi weekend czerwcowy.
Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. ZUS wypłaci nawet 160264 zł
22 kwi 2026

Osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym, które doznały stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Za każdy procent uszczerbku na zdrowiu ZUS wypłaca 1781 zł.
Jak skutecznie zawalczyć o podwyżkę?
22 kwi 2026

Każdy z nas chciałby godziwie zarabiać. Jednak co oznacza owa: "godziwość". Dla pracownika godziwość może być zgoła czymś innym niż dla pracodawcy. Dla jednej osoby godziwe będzie minimalne wynagrodzenie a dla drugiej już nie 4800 zł a 8000 zł. Sprawa jest bardzo indywidualna i zależna od stanowiska, kwalifikacji, doświadczenia, stażu pracy i wielu innych czynników. To ważny aspekt, bo najnowsze badania pokazują, że samoocena 3 na 4 Polaków zależy od wysokości wynagrodzenia. Jak zatem skutecznie zawalczyć o podwyżkę? Szczególnie w dobie zbliżającego się terminu implementacji dyrektywy o jawności płac.

Jak polski rynek przygotowuje się na cyfrowy przełom? Firmy przestały traktować AI tylko jak nowinkę [WYWIAD]
22 kwi 2026

Wdrażanie sztucznej inteligencji to dziś nie tylko kwestia technologii, ale przede wszystkim transformacji ról zawodowych i zarządzania ryzykiem prawnym. O tym, jak polski rynek przygotowuje się na cyfrowy przełom, rozmawiamy z Moniką Droździak, Supply Chain & Logistic Director w Sodexo Polska, w oparciu o raport „Gotowość na AI 2026".
Nadmierne uprzywilejowanie płacowe pracownika a zawarcie umowy o pracę celem osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego
22 kwi 2026

Wielu zastanawia się czy zgodne z prawem jest zawarcie umowy o pracę celem osiągnięcia świadczeń z ubezpieczenia społecznego? Czy narusza to zasady współżycia społecznego i jest nadużyciem prawa podmiotowego? Rzeczywiście sprawa może wydawać się kontrowersyjna, ale judykatura wypowiada się dość jasno. Generalnie, ustalenie zbyt wysokiego wynagrodzenia za pracę może być, w konkretnych okolicznościach, uznane za nieważne. W tym kontekście mówi się o nadmiernym uprzywilejowaniu płacowym pracownika. Ale co w takim razie z zasadą swobody umów? Temat jest niezwykle wielowątkowy.

