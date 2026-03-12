13 emerytura 2026 netto - kiedy wypłata? [Terminy]
13 emerytura w 2026 roku - ile wynosi netto? Nie trzeba składać wniosku o trzynastkę - przyznawana jest z urzędu. Wypłata trzynastki funkcjonuje od 2019 roku. Kiedy przewidywana jest w tym roku? Oto terminy wskazane przez ZUS.
13. emerytura to dodatkowe, roczne świadczenie pieniężne dla emerytów, które w Polsce jest wypłacane od 2019 roku. Seniorzy nie muszą składać żadnego wniosku, ponieważ pieniądze są przyznawane i wypłacane automatycznie przez ZUS. Wysokość trzynastej emerytury jest co roku waloryzowana i odpowiada kwocie minimalnej emerytury obowiązującej po marcowej podwyżce.
Od 1 marca 2026 roku najniższa emerytura wynosi 1978,49 zł brutto, co oznacza 1800,43 zł netto. Taka kwota trafi do emerytów w ramach trzynastej emerytury. W porównaniu z poprzednim rokiem świadczenie wzrosło o 99,58 zł brutto, czyli 90,62 zł netto.
Dla porównania:
- w 2025 roku minimalna emerytura wynosiła 1878,91 zł brutto (1709,81 zł netto),
- w 2024 roku było to 1780,96 zł brutto (1623,28 zł netto),
- w 2023 roku – 1588,44 zł brutto (1445,48 zł netto).
Trzynasta emerytura wypłacana jest w tym samym terminie, w którym emeryci otrzymują swoje standardowe świadczenie z ZUS. Dodatkowe pieniądze trafiają na konta zawsze w kwietniu. Oznacza to, że w 2026 roku wypłaty 13. emerytury odbędą się w kwietniowych terminach wypłat emerytur.
Standardowe terminy wypłat świadczeń z ZUS przypadają na 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień miesiąca. Jeśli któryś z tych dni przypada w weekend lub święto, ZUS przekazuje środki wcześniej. W 2026 roku wypłaty 13. emerytury zaplanowano na:
- 1 kwietnia (środa)
- 3 kwietnia (piątek) – zamiast 5 kwietnia, ponieważ wypada Wielkanoc, a 6 kwietnia to Poniedziałek Wielkanocny
- 10 kwietnia (piątek)
- 15 kwietnia (środa)
- 20 kwietnia (poniedziałek)
- 24 kwietnia (piątek) – zamiast 25 kwietnia, który przypada w sobotę
Warto pamiętać, że osoby pobierające wcześniejsze emerytury mogą otrzymać trzynastą emeryturę nieco później – w maju 2026 roku.
Ustawa z dnia 9 stycznia 2020 r. o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2022, poz. 2575)
