REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Emerytury i renty » Od 1409 zł do 1878 zł renty z ZUS jeszcze tylko do końca lutego 2026 r. (wniosek ERN). Później kwoty będą wyższe

Od 1409 zł do 1878 zł renty z ZUS jeszcze tylko do końca lutego 2026 r. (wniosek ERN). Później kwoty będą wyższe

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 lutego 2026, 09:51
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
zus daje renta z tytułu niezdolności do pracy niepełnosprawność
Od 1409 zł do 1878 zł renty z ZUS jeszcze tylko do końca lutego 2026 r. (wniosek ERN). Później kwoty będą wyższe
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od początku marca 2025 r. do końca lutego 2026 r. ZUS wypłaci 1409,18 zł, a nawet 1878,91 zł renty z tytułu niezdolności do pracy. Jakie są 3 rodzaje tego świadczenia? Jak złożyć wniosek ERN? Czy potrzebne są dodatkowe dokumenty dla ZUS? Zakład tłumaczy zasady wyliczania wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy. Od 1 marca 2026 r. kwoty renty będą wyższe.

1409 zł lub 1878 zł renty z ZUS do końca lutego 2026 r.

Od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. kwota najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1878,91 zł, a najniższa wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 1409,18 zł. Kiedy mówimy o całkowitej, a kiedy o częściowej niezdolności do pracy? Na stronie ZUS można przeczytać, że wyższa kwota należy się osobie, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Do niższej uprawniona będzie osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Należy podkreślić, że osobą niezdolną do pracy jest się nie tylko ze względu na całkowitą lub częściową utratę zdolności do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu, ale i brak rokowań na odzyskanie zdolności do pracy po przekwalifikowaniu się.

Zasadą jest, że o niezdolności do pracy orzeka się na maksymalny okres 5 lat. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy zgodnie z wiedzą medyczną nie ma rokowań na odzyskanie zdolności do pracy przed upływem tego okresu.

W celu uzyskania renty z tytułu niezdolności do pracy należy postarać się o orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej Zakładu. Stanowi ono podstawę do wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania renty przez ZUS.

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Renta z tytułu niezdolności do pracy - 3 rodzaje

Wyróżnia się 3 rodzaje renty z tytułu niezdolności do pracy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. renta stała – brak rokowań na odzyskanie zdolności do pracy;
  2. renta okresowa – istnieją rokowania na odzyskanie zdolności do pracy;
  3. renta szkoleniowa – spełnianie warunków do renty z tytułu niezdolności do pracy, ale orzeczono o celowym przekwalifikowaniu zawodowym ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie.

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy - ZUS ERN

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy składa się na druku ERN. Można go znaleźć stacjonarnie w placówce ZUS lub na PUE ZUS i złożyć go elektronicznie. Wniosek należy złożyć przed zamierzonym terminem przejścia na rentę, ale nie później niż na 30 dni przed ustaniem prawa do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego.

Pobierz wniosek ZUS ERN o rentę z tytułu niezdolności do pracy »

Wniosek ERN o rentę z tytułu niezdolności do pracy - zus, druk, formularz

ZUS

Dokumenty do wniosku ERN o rentę z tytułu niezdolności do pracy

Dokumenty, które są potrzebne do rozpatrzenia wniosku przez ZUS to:

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

  • informacja o okresach składkowych i nieskładkowych (formularz ERP-6),
  • formularz unijny E 207 PL Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej – dotyczy osób, które mają okresy ubezpieczenia w Polsce oraz okresy ubezpieczenia w innych państwach członkowskich UE/EFTA albo w Wielkiej Brytanii,
  • zaświadczenia pracodawców (świadectwa pracy) lub innego właściwego organu potwierdzające okresy składkowe i nieskładkowe w Polsce,
  • dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczenia za granicą – w państwach, z którymi Polska zawarła umowy dwustronne o zabezpieczeniu społecznym, lub w państwach członkowskich UE/EFTA, w Wielkiej Brytanii,
  • zaświadczenie pracodawcy (płatnika składek) o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia, które stanowiło podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w Polsce (może być wystawione na dotychczasowym druku ERP-7),
  • legitymacja ubezpieczeniowa zawierająca wpisy dotyczące okresów zatrudnienia i wysokości zarobków,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku (formularz OL-9),
  • wywiad zawodowy sporządzony przez płatnika składek w przypadku trwania zatrudnienia (formularz OL-10),
  • dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia,
  • informacja o miejscach leczenia – w przypadku braku dokumentacji medycznej, która mogłaby być dołączona do wniosku (formularz OL-9A).

Więcej informacji na temat dokumentów można znaleźć w Informacji do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy, która znajduje się na samym końcu formularza ZUS ERN.

Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy do końca lutego 2026 r.

Wysokość renty obliczana jest w stosunku do konkretnej osoby ubezpieczonej. Wiadomo jednak, że od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1878,91 zł, a z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 1409,18 zł. Jak ustala się konkretną wysokość renty? Na początku należy ustalić podstawę wymiaru renty. ZUS bierze tutaj pod uwagę wynagrodzenie, przychód, dochód, który stanowił podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne lub na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, osiągane uposażenie.

Bo więcej, znaczenie mają także kwoty:

  • zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego,
  • wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wypłaconego na podstawie Kodeksu pracy (lub innych przepisów),
  • świadczenia rehabilitacyjnego,
  • świadczenia wyrównawczego,
  • zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego,
  • rekompensaty z tytułu podwyżki cen artykułów żywnościowych wypłacane od 1 września 1981 r. do 30 czerwca 1987 r.,
  • wartość rekompensaty pieniężnej z tytułu zrekompensowania okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej,
  • zasiłków dla bezrobotnych (zasiłków szkoleniowych lub stypendiów) bądź kwoty zasiłku wypłaconego za okres udokumentowanej niezdolności do pracy,
  • zasiłków stałych z pomocy społecznej, od których opłacona została składka na ubezpieczenie społeczne.

Podstawę wymiaru renty ustalamy: Istotne znaczenie ma tutaj okres, który ZUS bierze pod uwagę i jest to:

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

  • 10 kolejnych lat kalendarzowych, które ubezpieczony wybiera z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym złożył ten wniosek,
  • 20 lat kalendarzowych, które ubezpieczony wybiera z całego swojego stażu pracy, przypadających przed rokiem, w którym złożył ten wniosek.

WAŻNE! Jeżeli w ciągu 10 kolejnych lat kalendarzowych dana osoba była też ubezpieczona za granicą w państwie, z którym Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym, albo w państwie członkowskim UE/EFTA albo w Wielkiej Brytanii – podstawa wymiaru renty może być ustalona z pominięciem pełnych lat ubezpieczenia za granicą.

ZUS tłumaczy, że podstawę wymiaru renty ustala z faktycznego okresu podlegania ubezpieczeniu, gdy:

  • ubezpieczony stał się niezdolny do pracy przed ukończeniem 30 lat albo w tym wieku i nie może udowodnić 10 kolejnych lat kalendarzowych, w których osiągał zarobki; jeżeli jednak w ubezpieczeniu nie pozostawał przez okres co najmniej 1 roku, ZUS nie ustali podstawy wymiaru renty, a renta będzie przysługiwała w wysokości najniższej,
  • ubezpieczony stał się niezdolny do pracy po ukończeniu wieku 30 lat i nie może udowodnić 10 kolejnych lat kalendarzowych, w których osiągał zarobki z powodu odbywania czynnej służby wojskowej lub pełnienia zastępczej służby wojskowej, korzystania z urlopu wychowawczego albo nauki w szkole wyższej na jednym kierunku – pod warunkiem że nauka ta została ukończona,
  • ubezpieczony nie może udowodnić zarobków z co najmniej 10 kolejnych lat kalendarzowych z powodu posiadania pełnych lat kalendarzowych okresu ubezpieczenia za granicą w państwach członkowskich UE/EFTA albo w Wielkiej Brytanii lub w państwach, z którymi Polska zawarła umowę dwustronną o zabezpieczeniu społecznym.

Jeżeli w ciągu 20 lat poprzedzających bezpośrednio rok, w którym ubezpieczony zgłasza ten wniosek, nie był ubezpieczony w Polsce, podstawę wymiaru renty może stanowić podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych przypadających bezpośrednio przed rokiem, w którym po raz pierwszy był ubezpieczony za granicą.

Co więcej, gdy nie można ustalić podstawy wymiaru składek w okresie, który ubezpieczony wskazuje, za podstawę ZUS przyjmuje kwotę obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników – proporcjonalnie do okresu pracy i wymiaru czasu pracy.

Gdy już mamy ustaloną podstawę wymiaru renty, dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wykonuje się następujące obliczenia:

24% kwoty bazowej + po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy + po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych, z uwzględnieniem pełnych miesięcy + po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresu, który brakuje do pełnych 25 lat stażu ubezpieczenia (okresów składkowych i nieskładkowych), liczonych od dnia, w którym złożysz wniosek o rentę, do dnia, w którym osiągnąłbyś wiek 60 lat (tzw. staż hipotetyczny).

Natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy stanowi 75% renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Przy rencie szkoleniowej nie ma znaczenia staż ubezpieczeniowy. Wynosi 75% podstawy jej wymiaru.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń - wydanie cyfrowe

Powiązane
Renta socjalna i chorobowa z ZUS w 2025 r. Czym się różnią?
Renta socjalna i chorobowa z ZUS w 2025 r. Czym się różnią?
Przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Jak to jest z tym orzekaniem
Przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Jak to jest z tym orzekaniem
W Sejmie rząd o drugim dodatku do renty. Tym razem dla niezdolnych do pracy
W Sejmie rząd o drugim dodatku do renty. Tym razem dla niezdolnych do pracy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Wzrośnie wysokość obowiązkowych wpłat za niezatrudnianie pracowników niepełnosprawnych
09 lut 2026

W czwartym kwartale 2025 r. wzrosło przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Konsekwencją wzrostu są wyższe wpłaty na PFRON dla firm zatrudniających powyżej 25 osób. Jaki będzie wzrost comiesięcznych wpłat w okresie od marca do maja 2025 roku?
Tyle wyniesie trzynastka w 2026 roku po waloryzacji - oficjalne dane GUS, jest nieco lepiej niż szacowano
09 lut 2026

Koniec dywagacji, domysłów i szacunkowego obliczania. GUS ogłosił 9 lutego ostatni wskaźnik istotny dla obliczenia waloryzacji emerytur w 2026 r. To oznacza, że już wprost wiadomo, ile wyniesie trzynasta emerytura w 2026 r. Wiemy też, ile będzie wynosić czternastka oraz emerytura minimalna.
Od 643,85 zł do 919,78 zł. Pracownicy młodociani zarobią więcej
09 lut 2026

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w czwartym kwartale 2025 r. wyniosło 9197,79 zł – ogłosił GUS. Oznacza to, że 1 marca 2026 r. wzrosną minimalne wynagrodzenia dla pracowników młodocianych. Podwyżka dotyczy uczniów branżowych szkół I stopnia odbywających naukę zawodu oraz osób przyuczanych do wykonywania określonej pracy.
Plan działań na 2026 r. na rzecz OzN: strategia upowszechniania modelu zatrudnienia wspomaganego, działania informacyjno-promocyjne oraz ogólnopolska kampania skierowana do pracodawców z otwartego rynku pracy i osób z niepełnosprawnością
09 lut 2026

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się kolejne, drugie już spotkanie Rady Interesariuszy projektu „Standaryzacja modelu zatrudnienia wspomaganego w Polsce”. To kluczowy etap tworzenia trwałego, ogólnopolskiego systemu, który pomoże tysiącom osób z niepełnosprawnościami znaleźć i utrzymać pracę na otwartym rynku pracy. Co zatem dla OzN w 2026 r.?

REKLAMA

Marzniesz w pracy? PIP uruchamia specjalną infolinię. Sprawdź, kiedy możesz legalnie przerwać pracę i zachować pensję
09 lut 2026

Z powodu przedłużających się mrozów i licznych skarg, Państwowa Inspekcja Pracy wkroczyła do akcji. Jeśli w twoim zakładzie pracy lub biurze jest rażąco zimno, możesz to zgłosić pod nowo uruchomiony numer telefonu. Zobacz, jaka jest minimalna dopuszczalna temperatura w miejscu pracy i w jakich sytuacjach masz pełne prawo odmówić wykonywania swoich obowiązków, nie tracąc przy tym wynagrodzenia.
5000 zł leży na stole. Prosty trik z umową, dzięki któremu wyciśniesz z minimalnej pensji dodatkową wypłatę
09 lut 2026

Jest luty 2026 roku, a Ty wciąż zarabiasz minimalną miesiączną? Jeśli tak, to dobrowolnie rezygnujesz z pieniędzy, które prawnie Ci się należą. Styczeń już przepadł, ale gra wciąż toczy się o ponad 5 tysięcy złotych ekstra w skali roku. To specyficzny układ kalendarza i jeden kluczowy zapis w Twojej umowie. Większość pracowników nie ma o tym pojęcia, a pracodawcy milczą. Wyjaśniamy, jak zamienić zwykłą pensję w system, który gwarantuje ukrytą trzynastkę bez ani jednej nadgodziny.
Nowe dane GUS: ile naprawdę zarabiają Polacy?
09 lut 2026

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w IV kwartale 2025 roku wyniosło 9 197,79 zł, co oznacza wzrost o 8,5 proc. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).
Schorzenia specjalne i szczególne PFRON. Jakie kody i kwoty w 2026 r.?
08 lut 2026

Możliwość wykonywania pracy jest niezwykle istotna w przypadku wielu osób z niepełnosprawnościami. Aby zachęcić pracodawców do zatrudniania takich pracowników, pracodawca może korzystać z dostępnych instrumentów takich jak dofinansowanie do etatu czy obniżenie wpłat do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Spore znaczenie mają tu niektóre schorzenia.

REKLAMA

Wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy to konieczność. Jakie pracodawcy mają na to sposoby?
06 lut 2026

Współcześnie wsparcie zdrowia psychicznego w miejscu pracy to konieczność. Rośnie liczba zwolnień lekarskich z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym. Okazuje się, że mężczyźni częściej biorą wolne od pracy w związku ze złą kondycją psychiczną. Jakie pracodawcy mają sposoby na dbanie o zdrowie psychiczne zatrudnionych?
14 sierpnia i 28 grudnia 2026 to dni wolne od pracy. Premier Tusk zdecydował, zarządzenie jest w mocy. Kto zyska?
07 lut 2026

14 sierpnia i 28 grudnia 2026 to dni wolne od pracy. Premier Tusk zdecydował, zarządzenie jest w mocy. Konkretnie chodzi o taki dokument: Zarządzenie nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2026 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy - ale dla kogo? Wyjaśniamy poniżej. A w razie potrzeby informacje można znaleźć w: MONITORZE POLSKIM, DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, poz. 36.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA