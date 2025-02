Renta socjalna 2025 – ile na rękę od marca 2025 r.? [NETTO]

Renta socjalna 2025 – ile wynosi na rękę do końca lutego, a ile od marca? Waloryzacja rent zakłada również podwyżkę dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Komu się należy? Od kiedy przysługuje? Do jakiej kwoty wzrośnie limit przy zbiegu renty socjalnej z rentą rodzinną?

Dla kogo renta socjalna w 2025 r.?

Aby otrzymać rentę socjalną w 2025 r., należy spełnić 2 podstawowe warunki:

Pełnoletność Całkowita niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, gdy nastąpiło to:

przed ukończeniem 18. roku życia,

w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej − przed ukończeniem 25. roku życia,

w trakcie kształcenia w szkole doktoranckiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Komu renta socjalna nie przysługuje?

Ważna jest informacja o tym, komu renta socjalna nie przysługuje. Warto sprawdzić, czy nie należy się do jednego z poniższych przypadków, by nie składać niepotrzebnie wniosku o tę rentę:

osoba z ustalonym prawem do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego lub innego świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych;

osoba jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych;

osoba jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Kiedy renta socjalna na stałe?

Przepisy przewidują możliwość przyznania renty socjalnej na stałe. Dotyczy to tylko tych osób, których całkowita niezdolność do pracy ma charakter trwały.

Renta socjalna 2025 – waloryzacja

Renta socjalna do 28 lutego 2025 roku wynosi 1780,96 zł brutto (dokładnie tyle, ile najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i najniższa emerytura). Na rękę jest to 1620,67 zł (netto po odjęciu składki zdrowotnej i podatku dochodowego). Po waloryzacji 1 marca 2025 r. będzie wyższa. Osoba pobierająca rentę socjalną nie musi składać wniosku w celu podwyżki świadczenia. Waloryzacja rent następuje z urzędu.

W 2025 roku wskaźnik waloryzacji wyniesie najprawdopodobniej 105,82%. Oznacza to wzrost renty socjalnej o 5,82%. Zgodnie z tymi przypuszczeniami renta socjalna od 1 marca 2025 r. wynosiłaby 1884,61 zł brutto. Oznacza to, że od 1 marca 2025 r. renta socjalna netto może wynieść około 1715,00 zł. Na rękę będzie to o 94,33 zł więcej.

Ważne Od wysokości renty socjalnej zależy wysokość świadczenia wspierającego. Po marcowej waloryzacji będzie więc wyższe także świadczenie wspierające.

Dodatek do renty socjalnej to nowość, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. Wynosi 2520,00 zł, ale już w marcu również zostanie zwaloryzowana. Przyjmując wskaźnik waloryzacji na poziomie 105,82%, można obliczyć, że nowa wysokość dodatku od 1 marca 2025 r. wyniesie 2666,66 zł brutto. Dodatek ten przysługuje osobom pobierającym rentę socjalną, którzy posiadają także orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Pierwsza wypłata dodatku dopełniającego do renty nastąpi w maju 2025 r. Ważne, że osobom, którym przyznany jest z urzędu, będzie wypłacony z wyrównaniem od stycznia. Jeśli osoba uprawniona złożyła wniosek o dodatek, otrzyma go od miesiąca złożenia wniosku.

Renta socjalna i renta rodzinna 2025

Rentę socjalną można łączyć z rentą rodzinną. Jednak te dwa świadczenia nie mogą w sumie przekroczyć trzykrotności najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Do końca lutego limit ten wynosi więc 5342,88 zł (3 x 1780,96 zł). Co w przypadku przekroczenia limitu? Renta socjalna ulega odpowiedniemu pomniejszeniu. Nie może jednak zostać pomniejszona do kwoty niższej niż 10% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy czyli aktualnie 178,10 zł. Od 1 marca 2025 r. być może limit wyniesie 5653,83 zł, a 10% najniższej renty - 188,46 zł.