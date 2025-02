Waloryzacja emerytur od 1 marca 2025 roku - o ile procent wzrosną emerytury? Wskaźnik waloryzacji wynosi 105,5%. Kiedy będzie wypłata pierwszych emerytur po podwyżce? Tabela przedstawia podwyżki emerytur od 1 marca 2025 roku brutto i netto. Ile emeryt otrzyma na rękę po marcowej waloryzacji?

rozwiń >

Emerytury 2025 – podwyżka od marca 2025

Waloryzacja emerytur w Polsce co roku ma miejsce 1 marca (art. 88 ustawy o emeryturach i rentach z FUS). Znamy już wskaźnik waloryzacji emerytur w 2025 roku. Ogłaszany jest zawsze w lutym. Wskaźnik waloryzacji wyliczany jest ze średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, przy czym zwiększa się go minimum o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Chodzi tutaj o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w odniesieniu do emerytów czyli o tzw. inflację emerycką. Ustawa budżetowa na 2025 rok przewiduje, że prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 105,3%.

REKLAMA

Autopromocja

Najbliższa waloryzacja emerytur będzie waloryzacją procentową i wiadomo, że nie będzie tak wysoka jak ostatnie dwie – 2023 r. – 114,8%, 2024 r. – 112,12%. W latach wcześniejszych wskaźnik waloryzacji wynosił 7,0% (2022 r.), 4,24% (2021 r.), 3,56% (2020 r.), 2,86% (2019 r.). Wskaźnik waloryzacji rósł z roku na rok. Najwyższy wzrost odnotował 2 lata temu – aż o 7,8%, co spowodowane było wysoką inflacją. Pierwsza obniżka wskaźnika miała miejsce rok temu, ale nie była tak drastyczna jak zaplanowana na ten rok.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent 2025

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku wynosi 105,5%. Wcześniej przewidywano, że będzie wyższy - 105,82%. Oznacza to wzrost emerytur o 5,5%, a nie jak prognozowano o 5,83%. Ostateczna wysokość wskaźnika została podana w 14 lutego w Komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r. (Monitor Polski z 2025, poz. 129). W zeszłym roku Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent pojawił się dnia 12 lutego. Co roku można więc spodziewać się podania nowego wskaźnika mniej więcej w połowie lutego.

Zobacz również: Wskaźnik waloryzacji emerytur 2025

O ile wzrośnie emerytura w 2025 roku?

Dzięki wskaźnikowi waloryzacji można samodzielnie obliczyć jak wzrośnie wysokość emerytury od 1 marca 2025 roku. Wykonuje się w tym celu następujące równanie:

kwota aktualnej emerytury x 105,5 : 100 = kwota emerytury po waloryzacji

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Waloryzacja ma wpływ nie tylko n główne świadczenie emerytalno-rentowe, ale także na dodatki. Wpływa na podwyżkę np. dodatku dla sieroty zupełnej, dodatku pielęgnacyjnego czy dodatku za tajne nauczanie.

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2025. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Waloryzacja emerytur 2025 – tabela

Waloryzacja emerytur to więc nic innego jak zwiększenie kwoty wypłacanych świadczeń emerytalnych o przyjęty w danym roku wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik o wysokości 105,5% oznacza, że emerytura wzrośnie o 5,5%.

Emerytura przed waloryzacją 2025 Emerytura po waloryzacji 2025 1 780,96 zł 1 878,91 zł 1 800,00 zł 1 899,00 zł 1 900,00 zł 2 004,50 zł 2 000,00 zł 2 110,00 zł 2 100,00 zł 2 215,50 zł 2 200,00 zł 2 321,00 zł 2 300,00 zł 2 426,50 zł 2 400,00 zł 2 532,00 zł 2 500,00 zł 2 637,50 zł 2 600,00 zł 2 743,00 zł 2 700,00 zł 2 848,50 zł 2 800,00 zł 2 954,00 zł 2 900,00 zł 3 059,50 zł 3 000,00 zł 3 165,00 zł 3 100,00 zł 3 270,50 zł 3 200,00 zł 3 376,00 zł 3 300,00 zł 3 481,50 zł 3 400,00 zł 3 587,00 zł 3 500,00 zł 3 692,50 zł 3 600,00 zł 3 798,00 zł 3 500,00 zł 3 692,50 zł 3 600,00 zł 3 798,00 zł 3 700,00 zł 3 903,50 zł 3 800,00 zł 4 009,00 zł 3 900,00 zł 4 114,50 zł 4 000,00 zł 4 220,00 zł 4 100,00 zł 4 325,50 zł 4 200,00 zł 4 431,00 zł 4 300,00 zł 4 536,50 zł 4 400,00 zł 4 642,00 zł 4 500,00 zł 4 747,50 zł 4 600,00 zł 4 853,00 zł 4 700,00 zł 4 958,50 zł 4 800,00 zł 5 064,00 zł 4 900,00 zł 5 169,50 zł 5 000,00 zł 5 275,00 zł

Waloryzacja emerytur 2025 - najniższa emerytura netto

Ile po waloryzacji wzrośnie najniższa emerytura? Zgodnie z powyższą tabelą najniższa emerytura, która do końca lutego wynosi 1 780,96 zł brutto, od 1 marca 2025 r. osiąga wysokość 1878,91 zł brutto. Minimalna emerytura netto wyniesie 1615,77 zł.

Waloryzacja emerytur 2025 netto

Emeryci najbardziej zainteresowani są informacją, ile otrzymają na rękę. W tym celu od wysokości emerytury brutto odejmuje się ewentualną zaliczkę na podatek dochodowy (12%, ale tylko emerytury powyżej 2500,00 zł brutto) oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9%).

Dla przykładu najniższe emerytury, których kwotę brutto pomniejsza się tylko o składkę zdrowotną wyniosą netto:

Emerytura brutto od marca 2025 Emerytura netto od marca 2025 1 878,91 zł 1 709,81 zł 1 899,00 zł 1 728,09 zł 2 004,50 zł 1 824,10 zł 2 110,00 zł 1 920,10 zł 2 215,50 zł 2 016,11 zł 2 321,00 zł 2 112,11 zł 2 426,50 zł 2 208,12 zł

Kiedy wypłata emerytur po waloryzacji w 2025 r.?

Po pierwsze, emeryci nie muszą składać wniosku o zwaloryzowanie świadczenia emerytalnego. Podwyżka ta następuje z urzędu. Traktuje o tym art. 93 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Wypłaty w ZUS ruszają zwykle pierwszego dnia miesiąca, ale w tym roku 1 marca wypada w sobotę, a więc dzień wolny od pracy. Pierwszych wypłat podniesionych emerytur należy się więc spodziewać już w lutym – najpóźniej 28 lutego 2025 r. Natomiast decyzje ZUS o waloryzacji emerytury będą wysyłane dopiero w kwietniu 2025 r. Nową wysokość emerytury można będzie również sprawdzić na swoim koncie w PUE ZUS. W decyzji waloryzacyjnej ZUS podaje kwoty brutto. Będą więc różniły się od tych otrzymywanych na konto czy do ręki.

Kalkulator emerytalny 2025

Kalkulator emerytalny pozwala na ustalenie podstawy wymiaru emerytury oraz obliczenie wysokości emerytury brutto i netto w 2025 roku. Oblicz swoją emeryturę »>