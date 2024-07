Nowy wiek emerytalny w Polsce? Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 65 lat

Niezwykle kontrowersyjny temat nie cichnie. Czy będzie w Polsce nowy wiek emerytalny i czy dojdzie do zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 65 lat? Jest odpowiedź premiera i resortu pracy.

Petycja o zrównanie w Polsce wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 65 lat

Już jakiś czas temu do Sejmu RP trafiła petycja w sprawie zrównania wieku emerytalnego. Temat ten nie cichnie, szczególnie po zmianie władzy. Zdania obywateli jak i samego obozu rządzącego są podzielone. Jedni chcą wcześniej przechodzić na emeryturę, drudzy chcą zrównania wieku emerytalnego a jeszcze inni pozostają neutralni, dostosowując się do obowiązujących regulacji. Jak wskazano w jednym z wniosków złożonych do Sejmu: "Krótszy wiek emerytalny dla kobiet w Polsce to relikt po czasach przynależności do bloku wschodniego. Żadne państwo zachodnioeuropejskie nie posiada różnego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn.

Ważne Na naszym kontynencie kobiety przechodzą na emeryturę wcześniej w takich państwach jak Rosja, Białoruś czy Mołdawia. Ponadto, mężczyźni żyją krócej, co w Polsce jest szczególnie widoczne ponieważ różnica ta stanowi aż 8 lat (na korzyść kobiet).

Sytuacja demograficzna Polski nie pozwala na tak duże obciążenie systemu emerytalnego przez tą niezwykle drogą ulgę dla kobiet — koszty bowiem spadają na barki przedsiębiorców i pośrednio pracowników, co przekłada się na pogorszenie się sytuacji ekonomicznej Polski i Polaków. Wobec powyższego, wnioskuję o zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do poziomu 65 łat.".

Czy będzie zmiana wieku emerytalnego dla kobiet? Odpowiedź resortu pracy

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk Mininister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazała w swoim komunikacie już jakiś czas temu, że na chwilę obecną nie ma planów podwyższenia wieku emerytalnego. Ministra podkreśla: "(…) stanowczo odrzucamy koncepcję podwyższenia ustawowego wieku emerytalnego". W pracach legislacyjnych rządu rzeczywiście trudno doszukać się projektów aktów prawnych podwyższających wiek emerytalny. Co więcej strona rządowa zapewnia, że obowiązujące dotychczas rozwiązania prawne nie zostaną zmienione na niekorzyść emerytów i rencistów, jeżeli nawet miałyby być wdrażane nowelizacje.

Rzeczpospolita Polska jest stroną Konwencji nr 102 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego, przyjętej w Genewie dnia 28 czerwca 1952r., która wskazuje, że ustalony wiek emerytalny nie może przekraczać 65 lat, a wyższy zależy od zdolności do pracy osób starszych w danym kraju

Dopuszczalne jest zróżnicowanie wieku emerytalnego

Generalna zasada jest taka, że w prawie międzynarodowym przyjęto, że świadczenia emerytalne powinny przysługiwać osobom, które ukończyły 65 lat, ale w ustalonych przypadkach wiek emerytalny może być podwyższony lub obniżony.

Ważne Dyrektywa nr 79/7/EWG z dnia 19 grudnia 1978 r. w sprawie stopniowej realizacji zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w dziedzinie zabezpieczenia społecznego dopuszcza utrzymanie przez państwa członkowskie zróżnicowanego wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn w ustawowych systemach emerytalnych, jeśli zachodzą ku temu uzasadnione przesłanki społeczne.

Wiek emerytalny 67 lat w Polsce. Nie będzie powrotu do poprzednich regulacji: demografia, gospodarka i społeczeństwo się zmieniają

Uzasadnienie dla wprowadzenia kilkanaście lat temu wyższego wieku emerytalnego i jego zrównania było takie, że: wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, związane z jego istotnym podwyższeniem w odniesieniu do kobiet (do 67 lat) wiązało się z potrzebą dostosowania systemów emerytalnych do zjawisk demograficznych, w szczególności wydłużenia przeciętnego trwania życia, a co się z tym wiąże - dłuższego pobierania świadczeń emerytalnych. Należy jednak zwrócić uwagę, że przy ustalaniu powszechnego wieku emerytalnego konieczne jest rozpatrzenie szeregu czynników, które uwzględniać będą:

zarówno biologiczne uwarunkowania procesu starzenia się, tak aby w sposób najbardziej miarodajny określić granice wieku, w którym ubezpieczeni stają się przeważnie niezdolni do normalnie wydajnej pracy;

zachowania proporcji między okresem ubezpieczenia (pracy) a okresem pobierania świadczenia (wypoczynku) w taki sposób, aby okres wypoczynku nie zaczynał się ani zbyt późno, bo wtedy ubezpieczony nie ma możliwości korzystania z wypoczynku, ani zbyt wcześnie, bo wówczas koszt ubezpieczenia emerytalnego byłby zbyt wysoki;

sytuację na rynku pracy oraz uwzględnienie sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak podkreśla Sejm RP w odpowiedzi na petycję obywatela co do zrównania wieku emerytalnego: zasada równości kobiet i mężczyzn nie wymaga bowiem, aby sytuacja osób obu płci była zawsze uregulowana w sposób jednakowy. Różne traktowanie nie musi się wiązać z pogorszeniem sytuacji jednej z tych grup podmiotów względem drugiej, lecz może być związane z obiektywnymi różnicami między nimi. Uwzględniając różnice społeczne wynikające z pełnienia przez kobiety ról w tradycyjnym modelu rodziny, nadal należy uznać różnice wieku emerytalnego za naturalny, utrwalony społecznie rezultat nierównego podziału funkcji macierzyńskich i wychowawczych w rodzinie oraz równoczesnego obciążenia kobiet zarówno pracą zawodową, jak i obowiązkami rodzinnymi. Mimo zmian w postrzeganiu społeczno-kulturowych ról męskich i kobiecych sytuacja osób obu płci w dalszym ciągu się różni, szczególnie w aspekcie zagrożeń demograficznych i starzenia się społeczeństwa. Nie jest więc uzasadnione na chwilę obecną podwyższanie i zrównywanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.