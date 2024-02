8 głównych wad emerytur stażowych

Emerytury stażowe mogą spowodować ubóstwo społeczne, wygenerować znaczne obciążenia finansowe dla budżetu jak i wpłynąć negatywnie na rynek pracy i sytuację zatrudnionych. Z drugiej jednak strony zasada sprawiedliwości społecznej przemawia za wprowadzenie tej koncepcji. Dlaczego? Na ten moment pośród osób aktywnych zawodowo znajduje się duża grupa, która według dzisiaj obowiązujących rozwiązań zmuszona jest w rzeczywistości pracować dłużej. Obowiązująca obecnie koncepcja uzależnienia uprawnień emerytalnych od wieku w pewien sposób dyskryminuje osoby, które wcześniej rozpoczęły aktywność zawodową, natomiast preferuje osoby, które z różnych względów stały się aktywne zawodowo w późniejszym okresie życia.

Emerytura stażowa

Przepisy dotyczące emerytury stażowej mają być wprowadzone w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, 1429, 1672). Ma być dodany art. 24b w brzmieniu: „Art. 24b. 1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., którzy mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, przysługuje emerytura przed osiągnięciem wieku, o którym mowa w art. 24 ust. 1, (emerytura stażowa), o ile emerytura przysługująca z Funduszu obliczona na podstawie art. 26 ust. 1–5, jest równa lub wyższa od kwoty, o której mowa w art. 85 ust. 2.". Niekiedy ktoś pracuje 35 lat czy dłużej i nie może przejść na emeryturę. Skąd to wynika? Prawdopodobnie z tego, że nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego. W Polsce powszechny wiek emerytalny wynosi dla kobiet 60 lat a dla mężczyzn 65 lat. Co do zasady, w obowiązującym stanie prawnym, i to ani w systemie ubezpieczeń społecznych, ani w ubezpieczeniu społecznym rolników, nie istnieje generalna możliwość nabycia prawa do emerytury bez osiągnięcia wieku emerytalnego. Oczywiście w wielu pragmatykach istnieje możliwość przejścia na wcześniejsze emerytury, emerytury pomostowe, górnicze, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne - ale emerytura stażowa to co innego. W związku z tym procedowany jest projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia emerytury stażowej (dalej jako: projekt). Co ma się zmienić? Generalnie założenie jest takie, żeby była możliwość przejścia na emeryturę stażową urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. którzy mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, pod warunkiem, że przysługująca temu ubezpieczonemu emerytura obliczona w formule zdefiniowanej składki będzie równa lub wyższa emeryturze minimalnej.

Biuro analiz sejmowych i eksperci punktują wady i ewentualne zagrożenia związane z wprowadzeniem emerytur stażowych