Maksymalnie 1229 zł zasiłku stałego [od 1 stycznia 2025 r. nowe kryteria dochodowe oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej]

Maksymalnie 1229 zł zasiłku stałego i wiele innych kwot na 2025 r. Dlaczego? Jeszcze w lipcu 2024 r. ogłoszono przepisy wykonawcze, które określają kryteria dochodowe oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Nowo ogłoszone stawki będą obowiązywały dopiero od 1 stycznia 2025 r.

Nowe stawki od 1 stycznia 2025 r.

Ważne Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Przepisy wydano na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.1). Chodzi więc o to, że Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedkłada corocznie do dnia 15 kwietnia Radzie Dialogu Społecznego informację o wysokości minimum egzystencji ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Jeśli w danym roku kalendarzowym kwota kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej i kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie będzie równa lub niższa niż minimum egzystencji, Rada Dialogu Społecznego może wystąpić do Rady Ministrów z wnioskiem o zweryfikowanie kwot kryteriów dochodowych. Od 1 stycznia 2025 r. ustalono następujące zweryfikowane kryteria dochodowe, kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego

Ile wynosi dochód osoby samotnie gospodarującej?

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej jest w wysokości 1010 zł, od 1 stycznia 2025 r.

Ile wynosi dochód dla osoby w rodzinie?

Kryterium dochodowe dla osoby w rodzinie jest w wysokości 823 zł, od 1 stycznia 2025 r.

Ile wynosi pomoc z opieki społecznej?

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2024 poz. 1044) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

a) kwotę stanowiącą podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki

i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w wysokości 2066 zł,

b) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą

lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c

lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2024 r. poz. 769) – w wysokości 950 zł,

c) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą

lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c

lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – w wysokości 1679 zł,

Ile wynosi zasiłek stały?

Maksymalną kwotę zasiłku stałego od 1 stycznia 2025 r. określono na kwotę w wysokości 1229 zł a kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 459 zł.