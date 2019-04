Zaświadczenie A1 - czym jest, jak uzyskać

Delegujesz pracowników za granicę? Musisz to wiedzieć!

Coraz więcej pracodawców decyduje się na delegowanie swoich pracowników do pracy za granicą. Rozważając ten krok warto uzyskać zaświadczenie A1. Potwierdza ono, że do jego posiadacza, w okresie pracy lub działalności za granicą, stosuje się tylko polskie przepisy w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Zaświadczenie A1 to ważny dokument dla osób, które przemieszczają się zawodowo na obszarze UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii. Jego posiadacz podlega wyłącznie przepisom państwa, które go wydało, a nie tego z którym związany jest zawodowo. Dzięki temu, pracownik nie musi podlegać ubezpieczeniom w państwie, w którym przejściowo pracuje do wskazanej w nim daty jego wygaśnięcia lub do czasu jego wycofania przez wydającą instytucje.

W ostatnich latach liczba wydawanych zaświadczeń dynamicznie rośnie. W 2018 r. wszystkie oddziały ZUS wydały łącznie ok. 600 tys. zaświadczeń A1. Tylko w IV kwartale ubiegłego roku w naszym województwie oddziały ZUS wydały ich blisko 8,7 tys. Wśród państw najczęściej wybieranych jako cel delegowania znalazły się: Niemcy (51,27%), Francja (11,57%) i Belgia (7,56%).

Zaświadczenia A1 otrzymują również zatrudnieni przez polskie firmy obywatele państw trzecich. większości są to obywatele Ukrainy, Białorusi i Rosji. W ostatnich trzech miesiącach 2018 r. Oddziały ZUS w Gdańsku i Słupsku potwierdziły 172 takie zaświadczenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia A1, można złożyć osobiście, wysłać pocztą lub co jest najprostszą formą, drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Jeśli ZUS będzie dysponował wszystkimi niezbędnymi informacjami, które nie budzą wątpliwości, dokument wyda niezwłocznie. Jeśli sprawa wymaga postępowania – w ciągu miesiąca, natomiast w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. Aby jak najszybciej otrzymać zaświadczenie warto dopilnować, żeby informacje podane we wniosku były spójne, kompletne i zgodne z faktami. Dokument wysyłany jest do instytucji zagranicznych, nie może być zatem wątpliwości co do podstaw jego wydania. W przypadku wątpliwości bowiem ZUS musi rozpocząć postępowanie wyjaśniające, a w razie nieprawidłowości wycofać wydany dokument.

