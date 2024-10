Ile płacą za staż z urzędu pracy w 2024 roku?

Staż z urzędu pracy jest nabywaniem przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Ile płacą za staż w 2024 roku? Ile może trwać i jakie korzyści ma pracodawca?

Dlaczego warto przyjmować bezrobotnych na staż?

Z punktu widzenia pracodawcy, przyjęcie osoby bezrobotnej na staż ma dwie główne zalety. Po pierwsze nie nawiązuje się stosunku pracy (stażysta pozostaje bezrobotnym) i można sprawdzić przyszłego pracownika. Po drugie pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia w czasie stażu. Stypendium stażowe przysługuje stażyście z urzędu pracy. Bezrobotny, który zostaje skierowany na staż, nabywa umiejętności praktycznych, szkoli się na danym stanowisku i zwiększa swoje szanse na rynku pracy. Otrzymuje też stypendium stażowe, co jest korzystne, zwłaszcza dla osób, które nie mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Ile trwa staż z urzędu pracy?

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi, że starosta, za pośrednictwem urzędu pracy, może skierować bezrobotnego do odbycia stażu nie dłużej niż na 6 miesięcy. Wyjątek stanowią osoby do 30 roku życia, których staż może trwać nawet 12 miesięcy. Zatem istnieje tu pewna dowolność, ponieważ określony jest jedynie maksymalny okres odbywania stażu.

Staż z urzędu pracy 2024

W przypadku stażu umowę zawiera starosta (za pośrednictwem urzędu pracy) z pracodawcą (organizatorem stażu). Określa się w niej program, który powinien uwzględniać predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne. Ponadto poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Program zawiera także:

nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy; zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego; rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych; sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych; opiekuna osoby objętej programem stażu.

Zaświadczenie o odbyciu stażu

Zgodnie z przepisami, pracodawca po zakończeniu realizacji programu wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. Starosta (za pośrednictwem urzędu pracy) wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

Ile płacą za staż z urzędu pracy?

Jako że staż odbywa się bez nawiązania stosunku pracy, to nie pracodawca (organizator stażu) wypłaca stażyście wynagrodzenie, a starosta (za pośrednictwem urzędu pracy). Wynagrodzeniem stażysty jest stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, czyli obecnie (październik 2024 r.) 1 994,40 zł.

Staż z urzędu pracy a urlop

Każdej osobie bezrobotnej odbywającej staż, na jej wniosek, przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Jako że nie ma możliwości udzielenia dni wolnych po ostatnich 30 dniach odbywania stażu, pracodawca jest obowiązany udzielić ich przed upływem tego terminu.

Warto dodać, że bezrobotny nie musi wykorzystywać wszystkich przysługujących mu dni wolnych. Należy jednak pamiętać, że niewykorzystane dni wolne „przepadają”, a bezrobotny nie ma roszczenia do pracodawcy ani urzędu pracy o utracone dni wolne.

Jak zorganizować staż?

Jeżeli to pracodawca chce zorganizować staż, powinien złożyć wniosek do właściwego powiatowego urzędu pracy. Warto wcześniej upewnić się, czy urząd pracy ma środki na tę formę wsparcia. W okresie 30 dni od złożenia wniosku pracodawca otrzyma zwrotną informację od starosty o zatwierdzeniu lub odrzuceniu wniosku (odmowa zawsze powinna być uzasadniona). Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, następuje podpisanie umowy i skierowanie osoby bezrobotnej na staż.

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotny może być skierowany do odbywania stażu do przedsiębiorcy niezatrudniającego pracownika (np. prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą) na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

Jak pójść na staż?

Jeżeli to bezrobotny jest zainteresowany odbyciem stażu, powinien zapytać o wolne miejsca we właściwym powiatowym urzędzie pracy (tym, w którym jest zarejestrowany) lub samodzielnie znaleźć pracodawcę, u którego będzie go odbywał. Pracodawca (organizator stażu) może we wniosku o zorganizowanie stażu wskazać osobę, którą chce przyjąć. Możliwość udzielenia wsparcia uzależniona jest od środków finansowych, którymi dysponuje powiatowy urząd pracy.