Staż z urzędu pracy. Okres stażu wpływa na uprawnienia pracownicze

Odbywałeś staż z urzędu pracy? Sprawdź, czy ten okres wpłynie na Twoje uprawnienia pracownicze.

Bezrobotny może być skierowany przez starostę do odbycia stażu u pracodawcy przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy, a w przypadku bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30. roku życia – do 12 miesięcy. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą a organizatorem stażu według programu określonego w umowie. Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych, wypłacane przez starostę.

Autopromocja

Do czego zaliczany jest okres odbywania stażu z urzędu pracy

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia, ukończone okresy nauki oraz inne okresy, które na podstawie odrębnych przepisów wlicza się do okresu wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Takimi okresami są m.in. okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz okres pobierania stypendium przysługującego osobie bezrobotnej odbywającej staż lub przygotowanie zawodowe na podstawie skierowania z urzędu pracy.

Do czego nie jest wliczany okres odbywania stażu

Okresów pobierania zasiłku i stypendium nie wlicza się jednak do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Oznacza to, że pracownik, który odbył staż z urzędu pracy, a następnie podjął pierwszą pracę w życiu, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, będzie nabywał prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.

Sytuacja takiego pracownika nie będzie zatem różnić się pod tym względem od sytuacji pracownika, który podjął pierwszą pracę w życiu, nigdy nie odbywając stażu z urzędu pracy. Okres odbywania stażu zostanie doliczony jednak do 10 lat pracy, których przepracowanie uprawnia do 26 dni urlopu. Pracownik taki szybciej osiągnie zatem lata pracy, które wpłyną na zwiększenie wymiaru jego urlopu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)