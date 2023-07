Staż z urzędu pracy. Czy bezrobotny stażysta pracuje za darmo?

Staż z urzędu pracy oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Czy to oznacza, że za staż nie należy się wynagrodzenie? Wyjaśniamy.

Stażysta skierowany na staż przez urząd pracy nie jest pracownikiem w świetle przepisów Kodeksu pracy, a co za tym idzie – nie otrzymuje wynagrodzenia od pracodawcy, ponieważ nie zawarł z nim umowy o pracę. W okresie odbywania stażu stażysta zachowuje status osoby bezrobotnej, a za staż otrzymuje stypendium stażowe wypłacane przez urząd pracy.

Staż z urzędu pracy – dla kogo

Na staż z urzędu pracy mogą być kierowane wszystkie osoby bezrobotne niezależnie od wieku. Wiek stażysty może mieć znaczenie jedynie dla okresu odbywania stażu. Jeśli stażysta jest osobą po 30. roku życia, urząd pracy może skierować go na staż trwający do 6 miesięcy. Jeśli stażysta nie ukończył jeszcze 30. roku życia, staż może trwać do 12 miesięcy.

Stypendium stażowe – ile należy się stażyście

Stypendium stażowe wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych, co daje kwotę 1790,30 zł na rękę (kwota obowiązuje od czerwca 2023 r.). Dodatkowo za stażystę urząd pracy odprowadza składki.

Stażysta otrzymujący stypendium stażowe podlega z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, a także ubezpieczeniom wypadkowemu i zdrowotnemu. Stażysta nie podlega natomiast ubezpieczeniu chorobowemu. Oznacza to, że w przypadku choroby stażysta nie otrzyma zasiłku chorobowego, ale jego stypendium stażowe będzie ciągle wypłacane przez urząd pracy.

Czy stażyście należy się urlop

Stażysta, inaczej niż pracownik, nie ma prawa do urlopu wypoczynkowego, ale ma prawo do 2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu, za które otrzyma wynagrodzenie, tj. stypendium stażowe. Stażysta nie otrzyma natomiast prawa do urlopu bezpłatnego lub okolicznościowego, bo są to uprawnienia pracownicze.

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)