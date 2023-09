Dzień chłopaka w pracy

rozwiń >

Młodociany w prawie pracy

Młodocianym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm., dalej: kp) jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. W Polsce dozwolone jest zatrudnianie młodocianych, jednak po spełnieniu kilku warunków. Przepisy generalnie wskazują, że co do zasady zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat.

Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia jest dozwolone wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową i:

wymaga uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka

a także zezwolenia właściwego inspektora pracy.

Jakie prace mogą wykonywać młodociani?

Nie, młodociani nie mogą wykonywać wszelkiego rodzaju prac. Mogą być zatrudnieni jeżeli:

ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową; przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Generalnie młodociani mogą być zatrudnieni w ramach:

przygotowania zawodowego, przyuczenia do wykonywania danej pracy w ramach szkoły branżowej do której uczęszczają, np. jako przyszli fryzjerzy, kelnerzy, mechanicy, pracownicy obsługi hotelowej czy w ramach gastronomii. W innym celu niż przygotowanie zawodowe, tj. młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac.

Praca lekka młodocianych

Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego.

Kto ustala wykaz prac lekkich?

Wykaz lekkich prac określa pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy. Wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy. Wykaz lekkich prac nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym. Wykaz lekkich prac ustala pracodawca w regulaminie pracy. Pracodawca, który nie ma obowiązku wydania regulaminu, ustala wykaz lekkich prac w osobnym akcie. Co bardzo ważne pracodawca jest obowiązany zapoznać młodocianego z wykazem lekkich prac przed dopuszczeniem go do pracy.

Jakie są prac wzbronionych młodocianym?

Przykładowe prace wzbronione młodocianym: prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała, prace zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu, prace w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych, prace stwarzające zagrożenia wypadkowe, prace w warunkach mogących stanowić nadmierne obciążenie psychicznej.

Przykład PRACE ZWIĄZANE Z NADMIERNYM WYSIŁKIEM FIZYCZNYM, WYMUSZONĄ POZYCJĄ CIAŁA ORAZ ZAGRAŻAJĄCE PRAWIDŁOWEMU ROZWOJOWI PSYCHICZNEMU: Prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonywanie pracy, przekraczają dla młodocianych mężczyzn - w odniesieniu do 6-godzinnego dobowego czasu pracy - 3030 kJ, a w odniesieniu do wysiłków krótkotrwałych 12,6 kJ na minutę.

Wyjątkowo zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych młodocianym, jeżeli jest to niezbędne do odbycia przygotowania zawodowego młodocianych. Jednak musi się to odbywać ze szczególnym poszanowaniem BHP, w ściśle określonych w rozporządzeniu warunkach (np. liczba godzin takiej pracy - w zależności od specyfiki pracy).

Normy dźwigania dla chłopców

Normy dźwigania dla młodocianych chłopców przedstawiają się następująco przy pracy stałej to 12 kg a przy dorywczej: 20 kg.

Co powinna zawierać umowa o pracę zawarta z młodocianym?

Umowa o pracę powinna być w formie pisemnej, umowa w celu przygotowania zawodowego powinna określać w szczególności:

strony umowy (w tym przedstawiciela ustawowego, opiekuna prawnego); rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy); czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego; sposób dokształcania teoretycznego; wysokość wynagrodzenia.

To są obligatoryjne elementy, oczywiście szczegóły mogą być dookreślone.