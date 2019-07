Turnus rehabilitacyjny dla niepełnosprawnego pracownika

Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników o podobnych potrzebach w zakresie rehabilitacji ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Trwają co najmniej 14 dni. Każda grupa turnusowa ma opracowany program rehabilitacji odpowiedni do schorzeń uczestników realizowany przy udziale kadry specjalistów. Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym mobilizuje do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania oraz pobudza rozwój osobisty.

Turnus może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej. Wnioski o dofinansowanie składa się w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie, które rozpatrują je w terminie 30 dni. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu osobie niepełnosprawnej dofinansowania brane są pod uwagę m.in. stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy, kryterium dochodowe osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o dofinansowanie. Ponadto osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie m.in. pod warunkiem, że została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje, a w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON-u.

- Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności. Uzyskanie dofinansowania w danym roku nie wyklucza uzyskania dofinansowania w roku następnym – dodaje Marlena Maląg.

Wysokość dofinansowania wynosi od 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności oraz dla opiekuna osoby niepełnosprawnej do 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności. Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie.

Źródło: PFRON