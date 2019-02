Stypendium stażowe 2019 - kwota, podatek

Czym jest staż

Stypendium stażowe to jedna z form wsparcia z urzędu pracy.Instytucję stażu reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Staż polega na nabywaniu przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy, ale bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Staże, które odbywają się za pośrednictwem urzędów pracy, finansowane mogą być ze środków pochodzących z Funduszu Pracy lub funduszy unijnych. Staż w obu przypadkach jest taki sam, różni je jedynie podmiot wypłacający stypendium.

Stypendium ze środków unijnych

Stypendia stażowe wypłacane osobom bezrobotnym ze środków unijnych są zwolnione z PIT.

Stypendium stażowe wypłacane ze środków FP

Od 2017 roku od stypendium z Funduszu Pracy również nie jest potrącany podatek.

Ile wynosi stypendium stażowe

Stypendium stażowe stanowi 120% zasiłku dla bezrobotnych. W przypadku stypendium wypłacanego ze środków unijnych będzie on wynosił 997,40 zł netto. Natomiast w sytuacji stypendium stażowego z funduszu pracy będzie on wynosił 1017,40 zł brutto, co po odjęciu składki zdrowotnej daje kwotę 925,83 zł netto.

Wypłata stypendium stażowego następuje po każdym przepracowanym miesiącu. Terminy wypłat stypendium są różne, a to w zależności od danego urzędu pracy.

Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.

Ile czasu trwa staż

Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia, natomiast wszyscy pozostali maksymalnie na okres do 6 miesięcy.

Okres pobierania stypendium wlicza się do okresu stażu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych, okresów składkowych oraz do okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego.

Staż nie może być krótszy niż 3 miesiące.

Urlop i inne prawa

Czas pracy odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługują dni wolne w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. W tym celu powinien złożyć wniosek. Za dni wolne przysługuje stypendium.

Przepisy zakazują odbywani stażu pracy w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych. Wyjątkiem jest sytuacja, że starosta wyrazi na to zgodę ze względu na charakter pracy w danym zakładzie.

