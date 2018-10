Przywracanie terminu przy wnioskowaniu o dofinansowanie do wynagrodzeń

Przy wnioskowaniu o zwiększenie kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zachodzi konieczność przywracania terminu do złożenia wniosków Wn-D i informacji INF-D-P. Przewidziano również termin do złożenia prośby o przywrócenie terminu.