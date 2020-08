Zatrudnienie cudzoziemca - jakich formalności należy dopełnić?

Czego powinien dopilnować pracodawca przed powierzeniem pracy cudzoziemcowi?

Polscy pracodawcy, prowadząc rekrutację do swoich firm, coraz częściej decydują się na kandydatów z zagranicy. Aby jednak doszło do podpisania umowy o pracę z cudzoziemcem, należy dopełnić formalności. Dotyczy to w szczególności zatrudniania obywateli państw spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Legalny pobyt

Cudzoziemiec powinien posiadać ważny dokument pobytowy, który uprawnia go do przebywania na terytorium Polski, np. wizę, kartę pobytu, czy paszport biometryczny. Pracodawca ma obowiązek wykonania kserokopii takiego dokumentu oraz zachowania jej przez cały okres zatrudnienia. Należy jednak pamiętać, że nie każdy dokument pobytowy uprawnia do wykonywania pracy. Przepisy zabraniają zatrudniania cudzoziemców, którzy np. przyjechali w celach turystycznych lub korzystają z ochrony czasowej, albo otrzymali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych.

Legalna praca

Aby praca była legalna, cudzoziemiec, oprócz uregulowanej kwestii pobytowej, powinien posiadać odpowiedni dokument uprawniający go do pracy w Polsce. Do takich dokumentów zalicza się:

zezwolenie na pracę – występuje o nie pracodawca do urzędu wojewódzkiego;

zezwolenie na pracę sezonową – występuje o nie pracodawca do powiatowego urzędu pracy;

oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (dotyczy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy) – wysyła je pracodawca do powiatowego urzędu pracy;

zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – występuje o nie cudzoziemiec do urzędu wojewódzkiego.

Uwaga! Po wydaniu zezwolenia/oświadczenia, praca powinna być świadczona wyłącznie na rzecz pracodawcy, którego ten dokument dotyczy.

Umowa o pracę

Treść umowy powinna być zrozumiała dla obu stron, dlatego należy ją przetłumaczyć na język, którym posługuje się cudzoziemiec. Umowa powinna być dostosowana do charakteru pracy, zawarta w formie pisemnej, z uwzględnieniem warunków opisanych w zezwoleniu na pracę (lub oświadczeniu).

Warunki pracy

Pracodawcę zatrudniającego cudzoziemca obowiązują takie same przepisy prawa pracy oraz wynagrodzenia minimalnego, jak w przypadku zatrudnienia obywatela polskiego. Od 1 stycznia 2020 roku minimalne miesięczne wynagrodzenie dla osoby pracującej na podstawie umowy o pracę wynosi 2600 zł brutto, a przy umowie zlecenia to 17 zł brutto na godzinę.

Pracodawca ma obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy, comiesięcznego opłacania składek oraz dopilnowania zobowiązań podatkowych wynikających z zatrudnienia.

