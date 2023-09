Rozwiązanie stosunku pracy z radnym

L4 “chory może chodzić"- problemem dla prawnika! W opisanej poniżej sprawie sąd postanowił nie wyrazić zgody na przywrócenie terminu do złożenia pisma w sprawie, pomimo tego, że pełnomocnik była niezdolna do pracy - co było potwierdzone zwolnieniem lekarskim. Okazuje się, że zasadnicze znaczenie ma kod na zwolnieniu tj. albo chory powinien leżeć (1) albo chory może chodzić (2). Ten drugi może jednak nie usprawiedliwiać braku aktywności zawodowej pomimo paradoksalnie niezdolności do pracy.