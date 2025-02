Pracodawca wyśle Cię na urlop nie pytając o zdanie, nie możesz się sprzeciwić

Pracodawca może wysłać Cię na urlop nie pytając o zdanie. Zastanawiasz się jak to możliwe, skoro prawo pracy z założenia ma chronić pracownika. Okazuje się, że jest taka możliwość i nie będzie to naruszenie przepisów prawa pracy.

Jednym z podstawowych praw pracodawcy jest zarządzenie zakładem pracy. Oczywiście najważniejsze jest poszanowanie praw pracowniczych, ale okazuje się, kodeks pracy chroni też pracodawcę. Wydawałoby się, że prawo pracy jest pro-pracownicze ale nie w każdej sytuacji. W ramach pewniej swobody organizacyjnej i możliwości tzw. zarządzania kadrami, pracodawcy mają możliwość wybierania dla siebie niekiedy bardziej korzystnych rozwiązań, bez kosztowych. Bo przecież o koszt chodzi, a raczej o jego brak (no chyba, że podatkowy). Pracownik musi się podporządkować pracodawcy i dbać o dobro zakładu pracy.

REKLAMA

Autopromocja

W ramach owego dbania o dobro zakładu pracy pracownik musi dostosowywać się do poleceń, wskazówek pracodawcy. Jest to typowy stosunek podporządkowania. Owe podporządkowanie przejawia się też tym, że pracodawca może jednostronnie, nawet wtedy kiedy pracownik nie składał wniosku, skierować pracownika na urlop. Ale jak to: pracownik nie chce urlopu a musi na niego iść? Tak to możliwe. Jedną z takich sytuacji jest skierowanie pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia. Wcale nie ma możliwości wyboru ekwiwalentu pieniężnego zamiast urlopu wypoczynkowego.

Urlop w okresie wypowiedzenia. Przymus, no chyba, że L4

Generalne zasady z kodeksu pracy są takie, że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop. Taka zasada obowiązuje jedynie w sytuacji, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu tego urlopu. W takim przypadku wymiar udzielonego urlopu, z wyłączeniem urlopu zaległego, nie może przekraczać urlopu proporcjonalnego. Tak więc udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia zależne jest jedynie od woli pracodawcy, której pracownik nie może się sprzeciwić.

Ważne Urlop od-do Pracodawca zobowiązując pracownika w wypowiedzeniu umowy o pracę do wykorzystania urlopu wypoczynkowego powinien wyraźnie udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego przez określenie jego granic czasowych, od konkretnego dnia do innego dnia.

Czy na urlopie wypoczynkowym można iść na L4?

Tak, na urlopie można iść na L4. W praktyce często zdarza się tak, że pracownicy w trakcie urlopu wypoczynkowego idą na tzw. L4, żeby np. odzyskać ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop.

Ekwiwalent pieniężny zamiast urlopu

Dopiero w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego .

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ekwiwalent pieniężny, zgodnie z pierwszym z wymienionych przepisów, przysługuje bowiem dopiero w przypadku niewykorzystania i niemożności wykorzystania przysługującego pracownikowi urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, które powoduje przekształcenie prawa do urlopu wypoczynkowego w roszczenie o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego, a skutek ten następuje niezależnie od woli stron (por. wyroki Sądu Najwyższego: z dnia 29 marca 2001 r., I PKN 336/00, OSNP 2003 nr 1, poz. 14; z dnia 25 stycznia 2006 r., I PK 124/05, OSNP 2006 nr 23-24, poz. 354). Zasady ustalania wysokości ekwiwalentu należy odnosić do wynagrodzenia otrzymywanego na ostatnio zajmowanym stanowisku, chociażby ekwiwalent przysługiwał pracownikowi za urlopy należne za poprzednie lata pracy.