Od 19 czerwca 2025 r. kolosalne podwyżki dla tych pracowników. Rozporządzenie w mocy, po nowemu zarabiają do 23 000 zł a dodatki do 3 400 zł

W wielu tekstach skupiamy się na podwyżkach dla pracowników samorządowych, dla pracowników w budżetówce, w tym nauczycieli, policjantów czy w służbie zdrowia, a warto też pamiętać o innych grupach zawodowych, może bardziej niszowych, ale jednak istniejących od dawna na polskim rynku pracy. Już od 19 czerwca 2025 r. kolosalne podwyżki dla tych pracowników. Rozporządzenie jest w mocy i po nowemu pracownicy zarabiają do 23 000 zł a dodatki do wynagrodzenia to nawet do 3 400 zł. Dla wielu takie stawki to tylko marzenie. Zmian dokonuje się w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. poz. 565, z 2023 r. poz. 1766 oraz z 2024 r. poz. 1913).

Podwyżki wynagrodzeń - rozporządzenie wchodzi w życie w Boże Ciało, 19 czerwca 2025 r.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (Dz.U. 2025 poz. 732) dotyczy podwyżek, jak sama nazwa wskazuje, na rzecz pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Ważne Pracownicy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) to przede wszystkim wykładowcy, którymi mogą być sędziowie, prokuratorzy, nauczyciele akademiccy, a także inne osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinach związanych z prawem i wymiarem sprawiedliwości. Oprócz wykładowców, w KSSiP pracują również pracownicy administracyjni oraz koordynatorzy zajęć.

Czym jest Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury?

Jak czytamy w informacji KSSiP została ona utworzona na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury jako osoba prawna pozostająca pod nadzorem Ministra Sprawiedliwości i rozpoczęła działalność w dniu 4 marca 2009 r. Jest to jedyna centralna instytucja odpowiedzialna za szkolenie wstępne oraz ustawiczne kadr sądów powszechnych i prokuratury w Pol­sce. Do zadań Krajowej Szkoły należy:

prowadzenie aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej oraz aplikacji uzupełniającej sędziowskiej i uzupełniającej prokuratorskiej, których celem jest uzyskanie przez aplikantów niezbędnej wiedzy i praktycznego przygotowania do zajmowania stanowisk sędziego i asesora sądowego, prokuratora i asesora prokuratury;

szkolenie i doskonalenie zawodowe sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury w celu uzupełnienia ich specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych;

szkolenie i doskonalenie zawodowe referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądów i prokuratury w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych;

prowadzenie analiz i badań służących ustaleniu kompetencji i kwalifikacji wymaganych na stanowiskach pracy w sądach i prokuraturze w celu ich wykorzystania w działalności szkoleniowej;

prowadzenie analiz i badań służących ustaleniu potrzeb szkoleniowych sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, asesorów prokuratury, referendarzy sądowych, asystentów sędziów, asystentów prokuratorów, kuratorów zawodowych oraz urzędników sądów i prokuratury;

przeprowadzenie egzaminu referendarskiego.

Jakie podwyżki?

Przykładowo zgodnie z nowym brzmieniem przepisów: wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na:

1) stanowiskach kierowniczych – nie może być niższa od dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów;

2) pozostałych stanowiskach – nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.. Wynagrodzenia kształtują się m.in. tak:

Stanowiska kierownicze do 23 000 zł. Kto: Dyrektor Krajowej Szkoły, zastępca Dyrektora Krajowej Szkoły Stanowiska samodzielne do 18 900 zł. Kto: główny księgowy, audytor wewnętrzny według odrębnych przepisów, radca prawny, inspektor ochrony danych, zastępca głównego księgowego, kierownik ośrodka szkoleniowego, kierownik działu lub sekcji, inspektor ds. obronnych, pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, zastępca kierownika ośrodka szkoleniowego, zastępca kierownika działu lub sekcji Stanowiska wspomagające do 12 600 zł. Kto: rzecznik prasowy, kierownik projektu, kierownik kancelarii ogólnej, koordynator zadań administracyjnych biura, ośrodka lub działu, główny specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności) starszy asystent – administrator systemu informatycznego, administrator systemu teleinformatycznego, informatyk-analityk systemu, specjalista ds. (ze wskazaniem specjalności), archiwista, asystent, starszy inspektor ds. (ze wskazaniem specjalności), samodzielny księgowy, inspektor ds. (ze wskazaniem specjalności, bibliotekarz informatyk, starszy referent ds. (ze wskazaniem specjalności), księgowy, sekretarz, referent ds. (ze wskazaniem specjalności). Stanowiska pomocnicze, obsługi technicznej i gospodarczej do 7900 zł. Kto (stanowiska pomocnicze): samodzielny referent ds. obsługi klienta, kierownik punktu żywienia, szef kuchni, specjalista ds. technicznych technik bhp, kasjer, recepcjonista, kierowca autobusu, kierowca samochodu. Kto(stanowiska obsługi technicznej i gospodarczej): kuchar, kelner, barman, starsza pokojowa, konserwator – wykwalifikowany rzemieślnik, palacz c.o., robotnik gospodarczy, pokojowa, pomoc kuchenna, portier szatniarz, dozorca-woźny, sprzątaczka.

Dodatkowo, w zależności od zajmowanego stanowiska można uzyskać taki dodatek do wynagrodzenia: do 1200 zł, do 1500 zł, do 2200 zł, do 2900 zł, do 3400 zł.

Podsumowując, celem rozporządzenia zmieniającego było zwiększenie kwot wynagrodzenia zasadniczego pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) oraz przysługujących do tego wynagrodzenia dodatków.