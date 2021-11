Monitoring pracowników hybrydowych - negatywne skutki

Monitoring pracowników hybrydowych przynosi negatywne skutki w postaci obniżenia zaufania do pracodawcy i zwiększenia rotacji pracowników. Sprawdź wyniki badania.

Monitoring pracowników hybrydowych

VMware podzielił się wynikami badania, które wykazało, że wzrost wydajności pracowników i zaufania przy hybrydowych modelach pracy może być zagrożony przez coraz powszechniejsze narzędzia zdalnego monitorowania. Wzrost znaczenia pracy zdalnej wymaga nowych sposobów monitorowania wydajności i wyników, ale nie poprzez liczenie uderzeń w klawiaturę i czasu spędzonego przy biurku. Badanie przeprowadzone na zlecenie VMware, wykazało, że 84% badanych firm w Polsce już wdrożyło lub planuje wdrożyć środki nadzoru nad pracownikami w celu monitorowania ich wydajności od momentu przejścia na tryb hybrydowy.

Monitoring pracowników zdalnych - jakie sposoby?

Podejmowane działania obejmują monitorowanie poczty elektronicznej (35%), przeglądanych stron internetowych (42%) i narzędzi do współpracy (43%), a także nadzór wideo (25%), śledzenie uwagi za pomocą kamer internetowych (27%) i oprogramowanie typu keylogger (24%). Jednak 33% firm, które już wdrożyły monitorowanie urządzeń i 40% firm, które są w trakcie tego procesu, obserwuje "zwiększoną”, czasami drastycznie, rotację pracowników.

Wyniki sugerują, że należy poszukiwać konsensusu — firmy potrzebują nowych możliwości oceny wydajności pracowników, wykraczających poza prezenteizm, czyli zjawisko nieefektywnej obecności w pracy. Z perspektywy personelu, 76% zgadza się, że przejście na rozproszone środowisko pracy oznacza, że ich wydajność — a nie tradycyjne wskaźniki, takie jak czas spędzony w biurze — jest bardziej doceniana przez kierownictwo. Ponadto 79% kadry zgadza się, że technologie pracy zdalnej pozwoliły im pracować wydajniej niż dotychczas. 73% organizacji musiało opracować nowe sposoby mierzenia produktywności.

Firmy te mają nowe podejście do monitoringu poprzez wykorzystanie rozwiązań skoncentrowanych na wydajności, w tym regularne spotkania z menedżerami w celu omówienia obłożenia pracą (49%), ocenę produktywności i uzgodnionych wyników (50%) oraz wykorzystanie nowego oprogramowania do zarządzania projektami (49%).

Monitorowanie wydajności pracowników i transparentność

Obecnie, kiedy bezpośredni podwładni nie siedzą kilka biurek dalej, pracodawcy opracowują nowe sposoby określania aktywności swoich zespołów. Podczas gdy prawie sześciu na dziesięciu (57%) pracowników przyznaje, że ich organizacja musiała opracować nowe sposoby monitorowania wydajności po przejściu na pracę hybrydową, transparentność ma nadal kluczowe znaczenie. Niestety aż 12% pracowników w Polsce nie wie, czy ich organizacja wdrożyła systemy monitorowania na ich urządzeniach.

- Na całym świecie organizacje zaczynają działać hybrydowo, co nie wymaga od pracowników umysłowych ciągłego przebywania w biurze. W związku z tą zmianą powinniśmy zachować ostrożność przy zastępowaniu tak zwanego prezentyzmu, narzędziami kontroli. Monitorowanie i wydajność to dwie różne rzeczy — mówi Arkadiusz Sikora, Country Manager w VMware Polska. - Cyfrowe narzędzia umożliwiają nam pracę praktycznie z dowolnego miejsca na Ziemi. Co więcej, nasze badania pokazują, że dzięki temu pracownicy czują się bardziej doceniani i mają większe zaufanie do pracodawcy. Brak przejrzystości, mierzenie „ukradkiem” za pomocą statystyk może szybko podkopać zaufanie i doprowadzić do tego, że talenty płynnie znajdą zatrudnienie u konkurencji, która nie stosuje nieczystych zagrywek.

Pozostałe wnioski

Nadzór nad pracownikami to jeden z wielu tematów poruszonych w badaniu The Virtual Floorplan. Kluczowe wnioski obejmują:

Dzięki cyfrowym narzędziom pojawiły się nowe "społeczności pracownicze". Stabilizacja pracy hybrydowej doprowadziła do powstania nowego rodzaju planu — wirtualnego — który opiera się na powiązaniach, wspólnych celach i wartościach aniżeli na fizycznej obecności. Wiąże się to ze zmianą zasad, jak również z wyznaczników sukcesu dla pracowników, liderów i zespołów.

Wraz z mniejszą ilością centralnej kontroli i interakcji osobistych, przejrzystość i zaufanie stają się fundamentalnymi cechami, które liderzy muszą uwzględniać, aby rozwijać i jednoczyć swoje organizacje w świecie domyślnie hybrydowej.

Wirtualna przestrzeń biurowa daje pracownikom niezliczone możliwości — i tyle samo zagrożeń bezpieczeństwa. Mając mniejszą bezpośrednią kontrolę nad aplikacjami, urządzeniami i sieciami, dział IT musi radzić sobie z nowym modelem, w którym bezpieczeństwo jest grą zespołową.

Metodologia badania:

VMware zleciło przeprowadzenie badania niezależnej organizacji badawczej Vanson Bourne w lipcu i sierpniu 2021 roku. W badaniu wzięło udział 7 600 respondentów z całego świata, wśród których znaleźli się decydenci z działów HR, IT i biznesu oraz pracownicy działów IT, produkcji, inżynierii i produkcji, usług finansowych, usług dla biznesu i usług profesjonalnych, handlu detalicznego i hurtowego, energii, ropy/gazu i usług komunalnych, dystrybucji i transportu, publicznej opieki zdrowotnej, budownictwa i nieruchomości, edukacji publicznej, telekomunikacji, usług konsumenckich, samorządu lokalnego, rządu centralnego, mediów, rekreacji i rozrywki, prywatnej edukacji, prywatnej opieki zdrowotnej, hotelarstwa i innych. Wszystkie badane organizacje zatrudniają 500 lub więcej pracowników na całym świecie. Badane kraje to: Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Rosja, Polska, Norwegia, Szwecja, Hiszpania, ZEA, Arabia Saudyjska, USA, Kanada, Japonia, Australia, Indie, Chiny, Singapur i Korea Południowa.

Źródło: VMware