Czy doszło do naruszeń praw pracowniczych w resorcie pracy? Pracownicy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oczekiwali podpisania dokumentu: Polityka rozwiązywania konfliktów oraz przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i naruszaniu dóbr osobistych w miejscu pracy

Ważne

Dobrym rozwiązaniem (jak właśnie ma to miejsce w resorcie pracy) wskazującym szczegółowy sposób działania w przypadku podejrzenia wystąpienia mobbingu – jest obowiązywanie w zakładzie pracy procedury antymobbingowej. Jest to regulamin (wewnętrzna polityka), który określa: termin i sposób wniesienia skargi, zasady przesłuchania poszkodowanego i domniemanego sprawy, zasady działania Komisji Antymobbingowej. Komisja rozpatruje sprawę. Ma za zadanie zbadać wszelkie dowody i wyjaśnić czy skarga pracownika jest zasadna. Po zakończeniu postępowania komisja powinna sporządzić protokół. Stwierdzenie przez Komisję, że do mobbingu nie doszło, oczywiście nie pozbawia pracownika prawa do wystąpienia na drogę sądową