Nadmierna rotacja pracowników to wielkie utrapienie firm produkcyjnych w Polsce. Pracownicy odchodzą z pracy m.in. ze względu na pracę zmianową. Z jakimi problemami borykają się pracodawcy w branży produkcyjnej? Jak mogą je rozwiązać? Oto kilka podpowiedzi rozwiązania problemu częstych odejść pracowników.

Praca zmianowa powodem odejścia pracowników z pracy

Brak pracowników w branży produkcyjnej to efekt nie tylko niedoboru wykwalifikowanych kadr, ale też nadmiernej rotacji – wynika z badania Antal i Sodexo Polska „Praca w branży produkcyjnej – od A do Z”. Siedmiu na dziesięciu zatrudnionych w tym segmencie zmienia pracodawcę przez zbyt niską pensję, a co czwarty – ze względu na system zmianowy. Firmy chcą zmniejszyć liczbę odejść poprzez usprawnienia w obszarze zarządzania. Blisko połowa badanych firm ulepszy swój onboarding, a czterech na dziesięciu planuje audyt wynagrodzeń i systemów motywacyjnych. Wśród innych wyzwań respondenci wskazują m.in. bezpieczeństwo i zdrowie kadr, niewielu zaś deklaruje obecność niebezpiecznych warunków.

REKLAMA

Autopromocja

Firmy produkcyjne mierzą się ze zbyt dużą rotacją pracowników

Z raportu Sodexo Polska i Antal wynika, że niemal co druga firma produkcyjna (58 proc.) mierzy się z nadmierną rotacją. Nadmiarowa liczba odejść generuje koszty, a także zwiększa zaangażowanie działów HR w procesy rekrutacyjne. Co czwarty spośród blisko 300 badanych podmiotów pozyskuje ponad 100 pracowników fizycznych rocznie, a blisko co piąty (17 proc.) - od 51 do 100.

Polecamy: Czas pracy 2025

Jak zatrzymać pracowników w firmie?

Autorzy badania wskazują, że branża produkcyjna coraz częściej weryfikuje przyczyny nadmiarowych odejść, a następnie planuje niezbędne modyfikacje. Blisko 60 proc. firm chce usprawnić swoją komunikację wewnętrzną, a niemal co druga (47 proc.) – kulturę organizacyjną. Celem tych działań ma być m.in. poprawa relacji w miejscu pracy, przez które odchodzi co szósty zatrudniony w branży produkcyjnej.

Blisko czterech na dziesięciu badanych wskazuje także, że zamierza dokonać audytu wynagrodzeń i systemów motywacyjnych. Eksperci zauważają, że modyfikacje w tym obszarze mogłyby zmniejszyć rotację, a w konsekwencji – pomóc w optymalizacji budżetu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Polecamy: Komplet podatki 2025

Skutki dużej rotacji pracowników

Inne problemy firm produkcyjnych

Niedobór pracowników to nie jedyne wyzwanie branży produkcyjnej. Blisko połowa firm (46 proc.) mierzy się z brakiem efektywności operacyjnej, a co trzecia (36 proc.) – ze zmianowym modelem pracy. Co piąty badany podmiot z tego segmentu (22 proc.) zwraca także szczególną uwagę na wyzwania związane z bezpieczeństwem i zdrowiem zatrudnionych, co wynika ze świadomości potencjalnych ryzyk wynikających z pracy przy produkcji. Firmy podejmują więc działania na rzecz ochrony kadr, a także starają się zwiększać ich dobrostan, m.in. poprzez oferowanie dostępu do restauracji pracowniczych, transportu do pracy czy opieki medycznej.

O badaniu: Raport „Praca w branży produkcyjnej – od A do Z” skupia się na kompleksowym przedstawieniu zagadnień związanych z rekrutacją, zarządzaniem i retencją pracowników w sektorze produkcyjnym. Publikacja odzwierciedla najnowsze trendy i praktyki, służąc jako wszechstronne źródło wiedzy dla liderów i specjalistów HR pragnących optymalizować procesy wewnętrzne i zwiększyć konkurencyjność swoich organizacji. Badanie przeprowadzono metodą CAWI w terminie od 18 czerwca do 19 lipca 2024 roku. Objęło ono próbę 286 przedstawicieli firm produkcyjnych. Ponad jedna piąta badanych firm (22 proc.) liczy ponad 1000 pracowników, co 4. zatrudnia 501-1000 osób, a największą grupą badanych (26 proc.) były podmioty wielkości 201-500 osób. 21 proc. badanych zatrudnia 51-200 pracowników, a najmniejsza grupa respondentów (6 proc.) – mniej niż 51. Raport do pobrania: https://antal.pl/wiedza/raport/praca-w-branzy-produkcyjnej-od-a-do-z

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2025. Podatki. Rachunkowość. Prawo pracy. ZUS

Źródło: Antal