Rotacja pracowników. Pokolenie Y i Z ceni sobie równowagę życiową. Barometr Rynku Pracy 2024

Opublikowano raport Barometr Rynku Pracy 2024 i inne z tym związane badania i okazuje się, że od jakiegoś czasu na polskim rynku pracy, w pewnych branżach da się zauważyć dużą rotację pracowników. Pracodawcy za wszelką cenę chcą utrzymać zatrudnienie i dobrych, wykwalifikowanych pracowników, niemniej jednak 4 na 10 z pracodawców nie wie jak przeciwdziałać rotacji i skutecznie sobie z nią poradzić. Jakie są oczekiwania pracowników? Co może ich zatrzymać przed zmianą pracy? Przykładowo dla pokolenia Y i Z ważna jest równowaga między życiem osobistym i pracą.

Rotacja pracowników - to się dzieje

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Gi Group Holding:

Autopromocja

36,2% przedsiębiorców czy spółek zatrudniających pracowników miało spory problem z rotacją pracowników;

52,4% firm nie miało w ostatnim czasie problemu z odejściem pracowników;

38% przedsiębiorców nie ma sprecyzowanych planów mających przeciwdziałać rotacji.

Okazuje się, że to głównie wysokie koszty utrzymania skłaniają pracujących do poszukiwania nowego miejsca zatrudnienia. Motywatorem jest również postęp technologiczny, który wymaga nowych kompetencji. Z badań wynika, że aż 46% pracowników twierdzi, że oferta rozwoju zawodowego jest dla nich ważniejsza niż niewielkie podwyżki wynagrodzenia. Pomimo deklarowanego zadowolenia z pracy prawie połowa (44,9%) zatrudnionych myśli o jej zmianie, co jest najwyższym wynikiem od 2018 roku. Z badania wynika, że nastąpiło wręcz odwrócenie trendu - po raz pierwszy odsetek planujących zmienić pracę jest wyższy od odsetka osób, które nie są tym zainteresowane. Na uwagę zwracają także powody otwartości na zmianę pracodawcy:

47% ankietowanych chce odejść z powodu zbyt niskiego wynagrodzenia;

32% nie widzi perspektyw na awans zawodowy;

29% oczekuje większych możliwości rozwoju.

Jak utrzymać pracowników?

Jak wynika z „Barometru Rynku Pracy” Gi Group Holding, utrzymanie dotychczasowej liczby pracowników prognozuje łącznie 78% pracodawców - 58% zamierza to osiągnąć bez rekrutacji nowych pracowników, a 20% bierze pod uwagę zatrudnienie nowych osób. Zastanawia przy tym, że ponad jedna trzecia wszystkich firm (38,2%) nie ma sprecyzowanej strategii przeciwdziałania rotacji.

Choć dane rynkowe już wskazują na pewne ożywienie, firmy nadal są niepewne przyszłości. Obawiają się dalszego wzrostu kosztów, niepokoi je sytuacja geopolityczna. W konsekwencji utrzymują dyscyplinę budżetową, są ostrożne w podejmowaniu decyzji biznesowych, zwiększaniu zatrudnienia czy wynagrodzeń wykraczających poza wzrost płacy minimalnej. Tegoroczne wyniki pokazują jednak, że pracodawcy sięgają po coraz bardziej zróżnicowane rozwiązania, by zapobiec odejściom pracowników. Zauważalny spadek popularności motywatorów finansowych może wynikać z ograniczeń budżetowych. Może jednak oznaczać również poszukiwanie bardziej kompleksowych i długoterminowych rozwiązań, ukierunkowanych na budowanie zaangażowania i lojalności pracowników – komentuje Marcos Segador Arrebola, Dyrektor Zarządzający Gi Group Holding w Polsce. Autopromocja Webinarium: Świadectwo pracy – jak je przygotować bez błędów? Termin: 10 kwietnia 2024 r. Sprawdź

Pracownicy chcą podwyżek, rozwoju zawodowego, właściwej atmosfery w miejscu pracy, benefitów

Badanie przeprowadzone wśród osób planujących zmianę pracy pokazuje, że:

podwyżka wynagrodzenia i dodatkowe premie to wciąż główne motywatory (odpowiednio 90% i 85%) do pozostania w obecnej firmie;

większe możliwości rozwoju zawodowego i poprawa atmosfery w miejscu pracy (po 75% wskazań), a także działania zapewniające równowagę między życiem prywatnym a zawodowym (72%). Z badań wynika, że aż 46% pracowników twierdzi, że możliwość rozwoju zawodowego jest dla nich ważniejsza niż niewielkie podwyżki wynagrodzenia. Oczekiwania pracowników różnią się od najczęściej oferowanych opcji. Najbardziej pożądane przez zatrudnionych jest dofinansowanie edukacji (38,9%) i szkolenia zewnętrzne (37,2%)

Na wprowadzenie lub uatrakcyjnienie oferty benefitów jako czynnik bardzo istotny wskazało 34% respondentów. Warto zwrócić uwagę, że choć w przekazach medialnych benefity są coraz częściej traktowane jako standardowy element oferty skierowanej do pracowników, rzeczywistość w wielu firmach odbiega od tych trendów. Niemal co czwarty pracodawca nie oferuje swoim pracownikom żadnych świadczeń pozapłacowych. W przypadku małych firm ten odsetek jest jeszcze wyższy i wynosi 29%. Autopromocja Dokumentacja i oświadczenia związane z pracą zdalną – wzory dokumentów dla każdej formy pracy zdalnej Sprawdź