Niedziela handlowa 2025: czy 30 listopada jest niedziela handlowa [Kalendarz]

Niedziela handlowa w 2025 roku wypada aż 8 razy. Dodana została dodatkowa niedziela handlowa w grudniu 2025 roku. Czy 30 listopada jest niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? Oto kalendarz niedziel handlowych na 2025 rok.

Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

W Polsce obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą handel w niedziele jest zakazany. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje jednak 7 wyjątków w ciągu roku kalendarzowego (1 lutego 2025 r. weszła w życie nowelizacja dodająca ósmą niedzielę handlową w roku), kiedy handel w niedziele jest dozwolony. Niedziele handlowe to każdego roku:

ostatnia niedziela stycznia,

ostatnia niedziela kwietnia,

ostatnia niedziela czerwca,

ostatnia niedziela sierpnia,

niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkanocy,

trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające Święta Bożego Narodzenia.

Na podstawie powyższego wyliczenia można w prosty sposób ustalić, kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa w 2025 roku.

Niedziele handlowe 2025 - kalendarz

Cztery z ośmiu niedziel handlowych w roku zależą od tego, kiedy wypadają święta: Wielkanoc i Boże Narodzenie. Wielkanoc w tym roku przypada na dzień 20 kwietnia, a Boże Narodzenie standardowo 25-26 grudnia. Niedziela bezpośrednio poprzedzająca dzień 20 kwietnia i trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające 25-26 grudnia w 2025 r. będą więc niedzielami handlowymi. Dodatkowo zawsze są ostatnie niedziele następujących 4 miesięcy: stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Kiedy dokładnie w 2025 r. wypadają niedziele handlowe?

Niedziela handlowa 2025 - kalendarz 8 niedziel handlowych shutterstock

Niedziele handlowe w 2025 roku

Podsumowując, w 2025 r. niedziela handlowa wypada w następujące dni:

26 stycznia 2025 13 kwietnia 2025 27 kwietnia 2025 29 czerwca 2025 31 sierpnia 2025 7 grudnia 2025 14 grudnia 2025 21 grudnia 2025

Zakaz handlu a niedziela handlowa

Zakaz handlu w niedziele był wprowadzany stopniowo, począwszy od 1 marca 2018 r. Zakaz ma znaczący wpływ na czas pracy wielu pracowników z tej branży.