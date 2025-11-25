REKLAMA

Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Niedziela handlowa 2025: czy 30 listopada jest niedziela handlowa [Kalendarz]

Niedziela handlowa 2025: czy 30 listopada jest niedziela handlowa [Kalendarz]

25 listopada 2025, 10:11
Emilia Panufnik
Niedziele handlowe 2025 - kalendarz, czy w październiku jest niedziela handlowa?
Niedziele handlowe 2025 - kalendarz, czy w październiku jest niedziela handlowa?
shutterstock

Niedziela handlowa w 2025 roku wypada aż 8 razy. Dodana została dodatkowa niedziela handlowa w grudniu 2025 roku. Czy 30 listopada jest niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? Oto kalendarz niedziel handlowych na 2025 rok.

Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

W Polsce obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą handel w niedziele jest zakazany. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje jednak 7 wyjątków w ciągu roku kalendarzowego (1 lutego 2025 r. weszła w życie nowelizacja dodająca ósmą niedzielę handlową w roku), kiedy handel w niedziele jest dozwolony. Niedziele handlowe to każdego roku:

  • ostatnia niedziela stycznia,
  • ostatnia niedziela kwietnia,
  • ostatnia niedziela czerwca,
  • ostatnia niedziela sierpnia,
  • niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkanocy,
  • trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające Święta Bożego Narodzenia.

Na podstawie powyższego wyliczenia można w prosty sposób ustalić, kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa w 2025 roku.

Niedziele handlowe 2025 - kalendarz

Cztery z ośmiu niedziel handlowych w roku zależą od tego, kiedy wypadają święta: Wielkanoc i Boże Narodzenie. Wielkanoc w tym roku przypada na dzień 20 kwietnia, a Boże Narodzenie standardowo 25-26 grudnia. Niedziela bezpośrednio poprzedzająca dzień 20 kwietnia i trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające 25-26 grudnia w 2025 r. będą więc niedzielami handlowymi. Dodatkowo zawsze są ostatnie niedziele następujących 4 miesięcy: stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Kiedy dokładnie w 2025 r. wypadają niedziele handlowe?

Niedziela handlowa 2025 - kalendarz 8 niedziel handlowych

shutterstock

Niedziele handlowe w 2025 roku

Podsumowując, w 2025 r. niedziela handlowa wypada w następujące dni:

  1. 26 stycznia 2025
  2. 13 kwietnia 2025
  3. 27 kwietnia 2025
  4. 29 czerwca 2025
  5. 31 sierpnia 2025
  6. 7 grudnia 2025
  7. 14 grudnia 2025
  8. 21 grudnia 2025

Zakaz handlu a niedziela handlowa

Zakaz handlu w niedziele był wprowadzany stopniowo, począwszy od 1 marca 2018 r. Zakaz ma znaczący wpływ na czas pracy wielu pracowników z tej branży.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 936)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz.1920)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024, poz. 1965)

Źródło: INFOR
