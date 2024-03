Ministerstwo Zdrowia: Nie będzie zmian w czasie pracy lekarzy, ale przepracowany lekarz bez wątpienia nie daje rękojmi zapewnienia należytej opieki nad pacjentami.

Ministerstwo Zdrowia jasno komunikuje, że nie będzie zmian w czasie pracy lekarzy. Póki co nie będą więc podejmowane działania legislacyjne zmierzające do dookreślenia maksymalnego czasu pracy personelu lekarskiego zatrudnionego w podmiotach leczniczych na podstawie umów cywilnoprawnych. Oznacza to tyle, że lekarze wciąż mogą pracować po kilkadziesiąt godzin na kilku etatach, zleceniu, czy B2B. Kto na tym ucierpi? Pacjenci.

Autopromocja