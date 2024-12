Święta w Niemczech 2024 [Wolne od pracy]

Święta w Niemczech – czy Boże Narodzenie jest wolne od pracy w 2024 roku? Niemcy mają od 9 do 13 świąt w roku kalendarzowym w zależności od landu. Kiedy wypadają poszczególne święta w niemieckich landach (np. Bawaria, Berlin, Brandenburgia, Saksonia czy Turyngia). W dwóch miejscach wolny jest nawet Dzień Kobiet.

Święta wolne od pracy w Niemczech 2024

Niemcy będące republiką federalną mają 16 landów. Należą do nich: Bawaria (Bayern), Badenia-Wirtembergia (Baden-Württemberg), Nadrenia Północna-Westfalia (Nordrhein Westfalen), Hesja (Hessen), Saksonia (Sachsen), Dolna Saksonia (Niedersachsen), Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz), Turyngia (Thüringen), Brandenburgia (Brandenburg), Saksonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt), Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern), Szlezwik-Holsztyn (Schleswig-Holstein), Saara (Saarland), Brema (Bremen), Berlin, Hamburg.

Każdy land ma swój własny kalendarz świąt. W głównej mierze uzależnione są od wyzwania, które przeważa na danym terenie zachodnich sąsiadów Polski.

Wylicza się 9 świąt, które występują na terytorium całego państwa. We wszystkich landach obchodzi się następujące święta:

ŚWIĘTA W NIEMCZECH DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2024 r. poniedziałek Wielki Piątek (Karfreitag) 29 marca 2024 r. piątek Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 1 kwietnia 2024 r. poniedziałek Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2024 r. środa Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 9 maja 2024 r. czwartek Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 20 maja 2024 r. poniedziałek Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2024 r. czwartek I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2024 r. środa II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2024 r. czwartek

Dla 4 landów to jedyne święta. W Dolnej Saksonii, Szlezwiku-Holsztynie, Bremie i Hamburgu jest tylko 9 dni wolnych od pracy w ciągu roku. W pozostałych landach jest więcej świąt. Najwięcej dodatkowych dni wolnych od pracy jest w Bawarii – 13 (identyczna liczba świąt jest w Polsce). Poniższe tabele zawierają listę świąt pozostałych landów. Dodatkowe święta zostały pogrubione.

Święta 2024 - Bawaria (Bayern)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Bawaria) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA 1. Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2024 r. poniedziałek 2. Trzech Króli (Heilige Drei Könige) 6 stycznia 2024 r. sobota 3. Wielki Piątek (Karfreitag) 29 marca 2024 r. piątek 4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 1 kwietnia 2024 r. poniedziałek 5. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2024 r. środa 6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 9 maja 2024 r. czwartek 7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 20 maja 2024 r. poniedziałek 8. Boże Ciało (Fronleichnam) 30 maja 2024 r. czwartek 9. Wniebowzięcie Marii Panny (Maria Himmelfahrt) 15 sierpnia 2024 r. czwartek 10. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2024 r. czwartek 11. Wszystkich Świętych (Allerheiligen) 1 listopada 2024 r. piątek 12. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2024 r. środa 13. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2024 r. czwartek

W Bawarii jest aż 13 świąt - 9 ogólnokrajowych i 4 dodatkowe.

Święta 2024 - Brandenburgia (Brandenburg)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Brandenburgia) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA 1. Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2024 r. poniedziałek 2. Wielki Piątek (Karfreitag) 29 marca 2024 r. piątek 3. Niedziela Wielkanocna (Ostersonntag) 31 marca 2024 r. niedziela 4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 1 kwietnia 2024 r. poniedziałek 5. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2024 r. środa 6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 9 maja 2024 r. czwartek 7. Zielone Świątki (Pfingstsonntag) 19 maja 2024 r. niedziela 8. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 20 maja 2024 r. poniedziałek 9. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2024 r. czwartek 10.Święto Reformacji (Reformationstag) 31 października 2024 r. czwartek 11. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2024 r. środa 12. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2024 r. czwartek

W Brandenburgii jest 12 świąt - 9 ogólnokrajowych i 3 dodatkowe.

Święta 2024 - Badenia-Wirtembergia (Baden-Württemberg)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Badenia-Wirtemburgia) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA 1. Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2024 r. poniedziałek 2. Trzech Króli (Heilige Drei Könige) 6 stycznia 2024 r. sobota 3. Wielki Piątek (Karfreitag) 29 marca 2024 r. piątek 4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 1 kwietnia 2024 r. poniedziałek 5. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2024 r. środa 6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 9 maja 2024 r. czwartek 7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 20 maja 2024 r. poniedziałek 8. Boże Ciało (Fronleichnam) 30 maja 2024 r. czwartek 9. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2024 r. czwartek 10. Wszystkich Świętych (Allerheiligen) 1 listopada 2024 r. piątek 11. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2024 r. środa 12. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2024 r. czwartek

Badenia-Wirtemburgia również ma 12 świąt - 9 ogólnokrajowych i 3 dodatkowe dni wolne od pracy.

Święta 2024 - Saara (Saarland)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Saara) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA 1. Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2024 r. poniedziałek 2. Wielki Piątek (Karfreitag) 29 marca 2024 r. piątek 3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 1 kwietnia 2024 r. poniedziałek 4. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2024 r. środa 5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 9 maja 2024 r. czwartek 6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 20 maja 2024 r. poniedziałek 7. Boże Ciało (Fronleichnam) 30 maja 2024 r. czwartek 8. Wniebowzięcie Marii Panny (Maria Himmelfahrt) 15 sierpnia 2024 r. czwartek 9. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2024 r. czwartek 10. Wszystkich Świętych (Allerheiligen) 1 listopada 2024 r. piątek 11. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2024 r. środa 12. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2024 r. czwartek

Saara ma 12 dni wolnych od pracy, na które składa się 9 świąt ogólnokrajowych i 3 dodatkowe.

Święta 2024 - Saksonia-Anhalt (Sachsen-Anhalt)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Saksonia-Anhalt) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA 1. Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2024 r. poniedziałek 2. Trzech Króli (Heilige Drei Könige) 6 stycznia 2024 r. sobota 3. Wielki Piątek (Karfreitag) 29 marca 2024 r. piątek 4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 1 kwietnia 2024 r. poniedziałek 5. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2024 r. środa 6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 9 maja 2024 r. czwartek 7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 20 maja 2024 r. poniedziałek 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2024 r. czwartek 9. Święto Reformacji (Reformationstag) 31 października 2024 r. czwartek 10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2024 r. środa 11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2024 r. czwartek

Saksonia-Anhalt ma 11 świąt, a więc charakterystyczne dla tego regionu są dodatkowe dwa dni wolne 6 stycznia i 31 października 2024 roku.

Święta 2024 - Nadrenia Północna-Westfalia (Nordrhein-Westfalen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Nadrenia Północna-Westfalia) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA 1. Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2024 r. poniedziałek 2. Wielki Piątek (Karfreitag) 29 marca 2024 r. piątek 3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 1 kwietnia 2024 r. poniedziałek 4. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2024 r. środa 5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 9 maja 2024 r. czwartek 6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 20 maja 2024 r. poniedziałek 7. Boże Ciało (Fronleichnam) 30 maja 2024 r. czwartek 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2024 r. czwartek 9. Wszystkich Świętych (Allerheiligen) 1 listopada 2024 r. piątek 10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2024 r. środa 11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2024 r. czwartek

Nadrenia Północna-Westfalia również ma 11 świąt. Dodatkowe dwa to Boże Ciało i Wszystkich Świętych.

Święta 2024 - Nadrenia-Palatynat (Rheinland-Pfalz)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Nadrenia-Palatynat) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA 1. Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2024 r. poniedziałek 2. Wielki Piątek (Karfreitag) 29 marca 2024 r. piątek 3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 1 kwietnia 2024 r. poniedziałek 4. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2024 r. środa 5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 9 maja 2024 r. czwartek 6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 20 maja 2024 r. poniedziałek 7. Boże Ciało (Fronleichnam) 30 maja 2024 r. czwartek 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2024 r. czwartek 9. Wszystkich Świętych (Allerheiligen) 1 listopada 2024 r. piątek 10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2024 r. środa 11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2024 r. czwartek

W Nadrenii-Palatynat kalendarz świąt wygląda tak jak w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Święta 2024 - Saksonia (Sachsen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Saksonia) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA 1. Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2024 r. poniedziałek 2. Wielki Piątek (Karfreitag) 29 marca 2024 r. piątek 3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 1 kwietnia 2024 r. poniedziałek 4. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2024 r. środa 5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 9 maja 2024 r. czwartek 6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 20 maja 2024 r. poniedziałek 7. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2024 r. czwartek 8. Święto Reformacji (Reformationstag) 31 października 2024 r. czwartek 9. Dzień Pokuty (Buß- und Bettag) 20 listopada 2024 r. środa 10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2024 r. środa 11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag 26 grudnia 2024 r. czwartek

W Saksonii, jako jedynym landzie, obchodzi się Dzień Pokuty. Drugim dodatkowym świętem jest Dzień Reformacji. Łącznie Saksonia ma 11 świąt.

Święta 2024 - Hesja (Hessen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Hesja) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA 1. Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2024 r. poniedziałek 2. Wielki Piątek (Karfreitag) 29 marca 2024 r. piątek 3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 1 kwietnia 2024 r. poniedziałek 4. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2024 r. środa 5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 9 maja 2024 r. czwartek 6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 20 maja 2024 r. poniedziałek 7. Boże Ciało (Fronleichnam) 30 maja 2024 r. czwartek 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2024 r. czwartek 9. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2024 r. środa 10. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2024 r. czwartek

Hesja świętuje 10 dni - dodatkowym dniem wolnym od pracy jest Boże Ciało.

Święta 2024 - Meklemburgia-Pomorze Przednie (Mecklenburg-Vorpommern)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Meklemburgia-Pomorze Przednie) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2024 r. poniedziałek 2. Międzynarodowy Dzień Kobiet (Frauentag) 8 marca 2024 r. piątek 3. Wielki Piątek (Karfreitag) 29 marca 2024 r. piątek 4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 1 kwietnia 2024 r. poniedziałek 5. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2024 r. środa 6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 9 maja 2024 r. czwartek 7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 20 maja 2024 r. poniedziałek 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2024 r. czwartek 9. Święto Reformacji (Reformationstag) 31 października 2024 r. czwartek 10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2024 r. środa 11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2024 r. czwartek

Meklemburgia-Pomorze Przednie to także 10 dni wolnych od pracy. Dodatkowo obchodzi się tutaj Święto Reformacji i Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Święta 2024 - Turyngia (Thüringen)

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Turyngia) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2024 r. poniedziałek 2. Wielki Piątek (Karfreitag) 29 marca 2024 r. piątek 3. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 1 kwietnia 2024 r. poniedziałek 4. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2024 r. środa 5. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 9 maja 2024 r. czwartek 6. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 20 maja 2024 r. poniedziałek 7. Światowy Dzień Dziecka (Weltkindertag ) 20 września 2024 r. piątek 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2024 r. czwartek 9. Święto Reformacji (Reformationstag) 31 października 2024 r. czwartek 10. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2024 r. środa 11. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2024 r. czwartek

W Turyngii jest identyczna sytuacja jak w Meklemburgii-Pomorzu Przednim czyli występują po dwa dodatkowe święta - Dzień Reformacji i Dzień Dziecka (Turyngia) oraz Dzień Reformacji i Dzień Kobiet (Meklemburgia-Pomorze Przednie).

Święta 2024 – Berlin

ŚWIĘTA W NIEMCZECH (Turyngia) DNI WOLNE OD PRACY DNI TYGODNIA Nowy Rok (Neujahr) 1 stycznia 2024 r. poniedziałek 2. Międzynarodowy Dzień Kobiet (Frauentag) 8 marca 2024 r. piątek 3. Wielki Piątek (Karfreitag) 29 marca 2024 r. piątek 4. Poniedziałek Wielkanocny (Ostermontag) 1 kwietnia 2024 r. poniedziałek 5. Święto Pracy (Tag der Arbeit) 1 maja 2024 r. środa 6. Wniebowstąpienie Pańskie (Christi Himmelfahrt) 9 maja 2024 r. czwartek 7. Zesłanie Ducha Świętego (Pfingstmontag) 20 maja 2024 r. poniedziałek 8. Dzień Zjednoczenia Niemiec (Tag der Deutschen Einheit) 3 października 2024 r. czwartek 9. I Dzień Bożego Narodzenia (I Weihnachtstag) 25 grudnia 2024 r. środa 10. II Dzień Bożego Narodzenia (II Weihnachtstag) 26 grudnia 2024 r. czwartek

W Berlinie od 2019 roku dziesiątym świętem wolnym od pracy jest Dzień Kobiet, który przypada na 8 marca. W 2024 roku Międzynarodowy Dzień Kobiet wypada w piątek.

Praca w święta w Niemczech

Zasadą jest, że sklepy w dni świąteczne w Niemczech są zamknięte. Wymienione wyżej święta to dni wolne od pracy. W świetle § 9 niemieckiej ustawy o czasie pracy nie zatrudnia się pracowników do pracy w niedziele i święta państwowe od godz. 0:00 do 24:00. Wyjątek stanowi praca zmianowa, praca pilotów, kierowców, służb ratowniczych czy straży pożarnej, zatrudnionych w restauracjach, hotelach, obiektach sportowych (§10 ustawy o czasie pracy).

Jeśli pracodawca zatrudnia do pracy w niedzielę, musi wyznaczyć temu pracownikowi inny dzień wolny od pracy w czasie 2 tygodni, licząc włącznie z dniem niedzielnego zatrudnienia (§11). Natomiast zatrudnienie do pracy w święto państwowe, które wypada w dniu roboczym, powoduje konieczność odebrania dnia odpoczynku w ciągu 8 tygodni od tego dnia.