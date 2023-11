Czy 3 grudnia to niedziela handlowa

Które niedziele grudnia 2023 r. będą niedzielami handlowymi – wciąż trwają nad tym prace legislacyjne w Sejmie i Senacie. Łatwiej odpowiedzieć na pytanie, czy 3 grudnia będzie obowiązywał zakaz handlu. Wyjaśniamy.

Niedziele w grudniu 2023 r. przypadają trzeciego, dziesiątego, siedemnastego, dwudziestego czwartego oraz trzydziestego pierwszego dnia tego miesiąca.

Niedziele handlowe – kiedy przypadają

Handel – zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami ustawy o o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni – dozwolony jest w siedem niedziel w ciągu roku. Zakaz handlu w niedziele i święta nie obowiązuje w:

kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,

niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,

ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Jeżeli w którąś z wymienionych wyżej niedziel przypada święto, handel w tę niedzielę jest zakazany.

Ważne 3 grudnia nie jest niedzielą handlową Wobec tego 3 grudnia w placówkach handlowych zakazane będą: handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem, oraz

powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele przewiduje 32 wyłączenia od zakazu handlu w niedziele. Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto, nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. Jakie kary grożą za złamanie zakazu handlu Kto, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.

Niedziele handlowe w grudniu 2023

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem przepisów w grudniu 2023 r. niedziele handlowe powinny przypaść 17 i 24 grudnia – są to bowiem dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia), który w tym roku przypada w poniedziałek. Fakt, że w 2023 r. Wigilia Bożego Narodzenia ma być niedzielą handlową zwrócił na siebie uwagę polityków pod koniec listopada.

20 listopada rząd Mateusza Morawieckiego wniósł do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Projekt przewidywał, że zakaz handlu miałby obowiązywać 24 grudnia 2023 r., natomiast niedziela 10 grudnia miałaby być niedzielą handlową, chociaż handel byłby tego dnia dozwolony tylko do godz. 14.00.

23 listopada grupa posłów klubu Polska 2050 – Trzecia Droga złożyła swój projekt nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Proponowane zmiany nie dotyczyły – jak w projekcie rządowym – jedynie niedziel handlowych w grudniu 2023 r. W myśl projektu poselskiego jeżeli niedziela przypada (w którymkolwiek roku) w Wigilię Bożego Narodzenia, to zostanie objęta zakazem handlu. Niedzielami handlowymi byłyby wówczas dwie kolejne niedziele poprzedzające niedzielę przypadającą na 24 grudnia.

Sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu obu projektów nowelizacji ustawy postanowiła 27 listopada 2023 r. odrzucić projekt rządowy i wniosła o uchwalenie projektu Polski 2050.



Sejm uchwalił ustawę zgodnie z wnioskiem komisji 29 listopada, a Senat przyjął ustawę 30 listopada.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent w ciągu 21 dni może ustawę podpisać, skierować do Trybunału Konstytucyjnego albo z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia (tzw. weto do ustawy).