28 września 2023 - jest dniem wolnym od pracy, wprawdzie nie w Polsce, ale w Czechach. Czesi obchodzą wtedy Dzień św. Wacława, Święto Państwowości Czeskiej. Jakie są dni wolne od pracy w Czechach? Poniżej szczegóły dot. czasu pracy w Czechach.

rozwiń >

28 września 2023 - dniem wolnym od pracy w Czechach

Dzień 28 września 2023 r. w Republice Czeskiej jest Świętem Państwowości Czeskiej. Co upamiętnia ten dzień? Upamiętnia rok 935, kiedy został zamordowany książę Wacław I, patron Czech i Moraw. Święto Państwowości Czeskiej jest dniem wolnym od pracy.

Jakie są dni wolne od pracy w Czechach?

Czeska ustawa o świętach państwowych, o pozostałych świętach, o ważnych dniach i dniach wolnych od pracy (ZÁKON č. 245/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu), określa dni wolne od pracy w Republice Czeskiej w 2023 r.:

1 stycznia (niedziela) – Dzień Odrodzenia Niepodłego Państwa Czeskiego ( Den obnovy samostatného českého státu ) / Nowy Rok ( Nový rok )

) / Nowy Rok ( ) 7 kwietnia (piątek) – Wielki Piątek ( Velký pátek )

) 10 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny ( Velikonoční pondělí )

) 1 maja (poniedziałek) – Święto Pracy ( Svátek práce )

) 8 maja (czwartek) – Dzień Zwycięstwa ( Den vítězství )

) 5 lipca (środa) – Dzień Słowiańskich Ewangelistów Cyryla i Metodego ( Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje )

) 6 lipca (czwartek) – Dzień Spalenia Mistrza Jana Husa ( Den upálení mistra Jana Husa )

) 28 września (czwartek) – Dzień Państwowości Czeskiej ( Den české státnosti )

28 października (sobota) – Dzień Powstania Niepodległego Państwa Czechosłowackiego ( Den vzniku samostatného československého státu )

) 17 listopada (piątek) – Dzień Walki o Wolność i Demokrację ( Den boje za svobodu a demokracii ) i Międzynarodowy Dzień Studentów ( Mezinárodní den studentstva )

) i Międzynarodowy Dzień Studentów ( ) 24 grudnia (niedziela) – Wigilia Bożego Narodzenia ( Štědrý den )

) 25 grudnia (poniedziałek) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia ( 1. svátek vánoční )

) 26 grudnia (wtorek) – drugi dzień Bożego Narodzenia (2. svátek vánoční).

Czas pracy w Czechach

W Czechach obowiązuje oczywiście kodeks pracy, który reguluje zagadnienia praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców, w tym czas pracy, wynagrodzenie, urlopy, BHP i inne kwestie pracownicze. Niemniej jednak godziny pracy mogą być określone w oparciu o układ zbiorowy pracy, akty wewnątrzzakładowe - regulaminy, układy zbiorowe pracy i inne. Rozkłady czasu pracy i godziny pracy są ustalane przez pracodawcę.

Podstawowy czas pracy, tak jak w Polsce, wynosi 40 godzin tygodniowo, czyli 8 godzin pracy, przez 5 dni. Trzeba wiedzieć, że co do zasady w trybie pracy dwuzmianowej jest to 38,75 godziny tygodniowo, a w trybie trzyzmianowym i ciągłym 37,5 godziny tygodniowo.

Przykład Obliczanie czasu pracy w Czechach Miesięczny czas pracy oblicza się mnożąc liczbę dni roboczych w wybranym miesiącu przez liczbę godzin przepracowanych średnio dziennie. Na przykład 20 dni roboczych w miesiącu * ośmiogodzinny czas pracy = miesięczny czas pracy to 160 godzin.

Pracodawca jest również zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy, w tym przerw w pracy. Pracodawcy, którzy nie przestrzegają przepisów dot. czasu pracy (jak i innych dot. praw pracowniczych) - mogą być ukarani karą grzywny przez tamtejszą Inspekcję Pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Maksymalny czas pracy w Czechach

Generalnie, maksymalna długość zmiany nie może przekraczać 12 godzin.

Elastyczne modele pracy

W Czechach możliwe jest wprowadzenie elastycznych godzin pracy, w których pracownik wybiera początek i koniec godzin pracy. Jednak ważne jest, aby tak czy inaczej pracować w podstawowych godzinach pracy zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem pracy.

Skrócony czas pracy w Czechach

Ze względu na pewne szczególne rodzaje pracy, w szkodliwych warunkach mogących zagrażać życiu i zdrowiu istnieje w Czechach skrócony czas pracy. Przykładowo jest prawnie obowiązkowy dla pracowników pracujących pod ziemią przy wydobyciu węgla, rud i surowców niemetalicznych, w kopalniach i górniczych miejscach poszukiwań geologicznych lub w trybie pracy wielozmianowej lub ciągłej, do 37,5 godziny tygodniowo. Dla pracowników z dwuzmianowym trybem pracy 38,75 godziny tygodniowo.

Podstawa prawna ZÁKON č. 245/2000 Sb. ze dne 29. června 2000 o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu - Ustawa o świętach państwowych, o pozostałych świętach, o ważnych dniach i dniach wolnych od pracy.